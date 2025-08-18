Трамп назвал условия немедленного завершения войны между Россией и Украиной

У украинского президента Владимира Зеленского есть возможность немедленно положить конец войне России и Украины. Для этого он должен отказаться от вступления своей страны в НАТО и признать утрату Крыма. Об этом президент США Дональд Трамп написал в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

«Президент Украины Зеленский может почти сразу же положить конец войне с Россией, если захочет, или же продолжить борьбу. Вспомните, как все началось. Никакого возвращения Крыма, отданного [Бараком] Обамой (12 лет назад, без единого выстрела) и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются», — говорится в сообщении.

18 августа для переговоров о завершении российско-украинского конфликта в Вашингтон прибудут Зеленский и ряд поддерживающих его европейских лидеров, а именно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Сам Трамп назвал эту дату «большим днем». «Никогда еще не было столько европейских лидеров одновременно. Для меня большая честь принимать их!!!» — заявил он.

После встречи с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа американский президент сообщил, что Москва назвала условием прекращения конфликта вывод украинских войск и передачу под контроль России всей территории Донбасса.

В свою очередь, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф сообщил, что Москва также готова пойти на «территориальные уступки». В частности, по его словам, Путин заявил о готовности закрепить в российском законодательстве отказ от будущих вторжений на территорию Украины или других европейских государств.

В то же время Зеленский исключил сдачу Донбасса России. Он также добавил, что территориальные вопросы могут обсуждаться только на переговорах России и Украины на трехсторонней встрече с участием США.