Политика

Помощник Трампа рассказал об «уступках» Путина на переговорах

2 минуты чтения 19:41

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, принимавший участие в переговорах Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщил CNN, что Путин согласился с тем, что США предоставят Украине гарантии безопасности в рамках мирного соглашения. Также, по его словам, Путин «пошел на уступки» в территориальных вопросах.

Сам Трамп в своей социальной сети Truth Social заявил, что произошел «большой прогресс в отношениях с Россией». Он призвал «следить за ситуацией». Также он сделал репост одного из своих подписчиков, который написал: «Украина должна быть готова уступить России часть территории, иначе чем дольше будет продолжаться война, тем больше земель она потеряет!»

Путин и Трамп встретились на Аляске
Путин и Трамп встретились на Аляске
О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть?
Политика5 минут чтения

«Мы согласовали надежные гарантии безопасности, которые я бы назвал прорывными», — заявил Уиткофф. По его словам, стороны договорились, что Украина может получить гарантии безопасности, похожие на пятую статью Устава НАТО (о коллективной обороне), при этом Путин требует от Киева отказаться от вступления в НАТО.

«Мы пришли к соглашению о том, что Соединенные Штаты и другие европейские страны могли бы эффективно предложить формулировки, аналогичные статье 5, для обеспечения гарантий безопасности», — цитирует Уиткоффа CNN. По его словам, США «впервые услышали» от России согласие с этим пунктом мирного соглашения.

Представитель Трампа также утверждает, что Путин готов в рамках договора «законодательно закрепить», что Россия больше не будет входить на территорию Украины и каких-либо европейских стран.

Уиткофф добавил, что Путин «пошел на уступки» в своем требовании об обмене территориями с Украиной. Он уточнил, что уступки Путина касаются «всех пяти» украинских регионов, не уточнив их названий. Сейчас Россия полностью контролирует Крым и Севастополь, и частично — Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую и Сумскую области.

Уиткофф объяснил CNN, почему Трамп перестал требовать прекращения огня, перейдя к разговорам о мирном соглашении. По его словам «Трамп переключился на это направление», потому что стороны «добились большого прогресса» по всем вопросам, связанным с перемирием. 

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Зеленский заявили, что выступают за прекращения огня, а уже потом предлагают перейти к обсуждению мирного договора.

В пресной воде обитает «поедающая мозг» амеба
В пресной воде обитает «поедающая мозг» амеба
Встреча с ней почти всегда заканчивается для человека смертью
Общество8 минут чтения

Другой участник встречи с Путиным, госсекретарь США Марко Рубио сказал сегодня, что и России, и Украине «придется чем-то пожертвовать», чтобы достичь мирного соглашения. Он добавил, что США не будут давить на Украину, заставляя отказываться от не занятых российскими войсками территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подчеркнул, что Конституция Украины не позволяет уступать или обменивать территории.

