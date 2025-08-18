Инженер построил «метро» для кошек

Китайский инженер и видеоблогер Син построил уменьшенную копию метрополитена для своих кошек и стал звездой социальных сетей. Ролик опубликован на его youtube-канале.

По признанию Сина, на строительство мини-метро у него ушло четыре месяца, а сложнее всего было воссоздать систему безопасности обычного метро в миниатюре. Речь идет о синхронизации открывания дверей поезда и платформы. Дело в том, что в Китае на многих станциях метро вдоль платформ установлены прозрачные перегородки с дверями, которые открываются одновременно с дверями вагона.

Второй по сложности задачей было создание работающего мини-эскалатора, следует из видео. Все элементы конструкции Син изготовил с помощью 3D-принтера. В готовой системе есть не только поезда и станции, но и приветственное сообщение для «пассажиров».

Первым испытателем новой конструкции стал мейн-кун по кличке Мистер Найс и другие кошки инженера.

«Мистер Найс пригласил всю свою семью прокатиться в метро — они стали первыми пассажирами!» — поделился Син.

В опубликованных видеозаписях кошки перемещаются по туннелям и осматривают станцию. В финале презентации Син показал, как мини-эскалатором пользуется робот-уборщик, созданный для наведения порядка на платформе.

По информации портала WeirdKaya, мини-метро для котов стало продолжением серии проектов, которые Син реализует уже несколько лет. Ранее он создавал для животных уменьшенные версии гаража, супермаркета, кинотеатра, спа-зоны и даже копию автомобиля Cybertruck и квадроцикл. Кроме того, в одном из своих проектов блогер за 48 часов собрал 100 утепленных домиков для бездомных кошек в своем районе.