СМИ раскрыли содержание письма первой леди США Путину

2 минуты чтения 08:51

Первая леди США Мелания Трамп написала «письмо мира» Владимиру Путину, в котором призвала защитить детей и будущие поколения по всему миру, подчеркнув, что «пришло время» для таких действий. Эксклюзивную копию письма получил телеканал Fox News.

«Уважаемый президент Путин. Каждый ребенок в глубине души мечтает об одном и том же, независимо от того, родился он в сельской местности или в великолепном центре города. Они мечтают о любви, возможностях и защите от опасностей», — говорится в начале письма.

В обращении первая леди США подчеркнула, что лидеры государств должны нести ответственность за благополучие детей, «выходя за рамки собственного комфорта». По ее словам, многие дети сегодня вынуждены «таить в себе тихий смех, чтобы окружающая тьма не коснулась их», и именно Путин может «единолично вернуть их мелодичный смех». 

«Защищая невинность этих детей, вы послужите не только России — вы послужите всему человечеству. Такая смелая идея превосходит все человеческие разногласия, и вы, господин Путин, способны воплотить это видение одним росчерком пера уже сегодня. Пришло время», — заключила первая леди.

По данным телеканала, американский президент передал Путину «письмо мира» от первой леди перед началом саммита на Аляске 15 августа. Отмечается, что сразу после получения письма Путин прочитал его при присутствии американской и российской делегаций.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме сообщало, что в письме также поднимался вопрос о похищении детей в ходе войны в Украине и о тяжелом положении детей в обеих странах.

Меланию Трамп неоднократно связывали с влиянием на внешнеполитические решения ее супруга. По словам члена Палаты представителей Дона Бэйкона, именно она сыграла заметную роль в изменении отношения Трампа к войне в Украине. В эфире News Nation конгрессмен заявил, что Мелания «каждый день напоминает мужу о ночных бомбардировках украинских городов», что, по его мнению, стало одним из факторов, побудивших президента занять более жесткую позицию в отношении России.

