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Политика

Трамп изменил риторику в отношении России под влиянием жены

2 минуты чтения 11:12

Член палаты представителей конгресса республиканец Дон Бэйкон заявил, что первая леди США Мелания Трамп повлияла на изменение отношения своего супруга Дональда Трампа к России в войне с Украиной. Об этом этом пишет издание The Hill.

В эфире программы телеканала News Nation «The Hill Sunday» Бэйкон сообщил, что «рад изменению позиции президента США по Украине». По его словам, в этом есть заслуга первой леди.

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«Думаю, мы должны поблагодарить Меланию. Даже сам президент говорил, что его жена каждый день напоминает ему о ночных бомбардировках украинских городов со стороны России», — цитирует Бэйкона The Hill.

Издание отмечает, что в последние недели Трамп стал все чаще высказывать недовольство действиями Владимира Путина. Несмотря на попытки Белого дома добиться урегулирования российско-украинского конфликта, Москва продолжает наносить ракетные удары по украинским городам.

На прошлой неделе американский президент поставил России ультиматум: он пригрозил ввести пошлины размером до 100%, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение с Украиной. Также он анонсировал поставку в Украину 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot, часть которых, по его словам, будет отправлена в ближайшее время.

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Ранее вашингтонский корреспондент The Times Джордж Гриллс сообщал, что решение Трампа одобрить поставки Украине ракет Patriot было принято под влиянием первой леди. По словам Мэри Джордан, автора книги «Искусство ее сделки: нерассказанная история Мелании Трамп», супруга президента, выросшая в бывшей Югославии — регионе с традиционно антироссийскими настроениями, регулярно напоминает ему о последствиях российских авиаударов. Она также отметила, что у первой леди США больше опыта, чем у многих в администрации, в том, чтобы донести свою точку зрения.

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