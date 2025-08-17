СМИ: Путин на саммите потребовал гарантии статуса русского языка в Украине

Владимир Путин потребовал от президента США Дональда Трампа гарантии, что русский язык станет официальным языком в Украине. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных европейских чиновников.

По их словам, такое требование Путин выдвинул во время переговоров с Трампом, которые прошли 15 августа в городе Анкоридж на Аляске. Помимо языкового вопроса, Путин также настаивал на предоставлении гарантий безопасности для православных церквей на территории Украины, сообщили источники.

Путин и Трамп встретились на Аляске О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть? Политика 5 минут чтения

Собеседники издания добавили, что Трамп выразил надежду на организацию трехсторонней встречи с участием Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Однако Путин, по их словам, пока отказывается от переговоров с Зеленским, считая его «нелегитимным президентом искусственно созданного государства».

Ранее Axios со ссылкой на два источника, знакомых с деталями телефонного разговора западных лидеров с Зеленским, сообщил, что Трамп предложил провести такую встречу уже 22 августа. Один из источников подтвердил, что Путин готов обсуждать гарантии безопасности для Украины. При этом, по его словам, Путин упомянул Китай как возможного гаранта, что, вероятно, исключает участие войск НАТО в любых международных миротворческих силах.

До начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года Украинская православная церковь (УПЦ) официально входила в состав Русской православной церкви как «самоуправляемая церковь с правами широкой автономии». Однако с началом войны представители УПЦ заявили о несогласии с позицией патриарха Кирилла, фактически поддержавшего российскую агрессию.

В 2024 году Верховная рада приняла закон «О запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией». Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ заявила о «новом витке гонений» на УПЦ. По ее словам, украинские власти целенаправленно стремятся не только запретить деятельность УПЦ, но и в перспективе «попросту ее ликвидировать».

Старый добрый рунет Поставьте ICQ, напишите нам в «Живой журнал» и пройдите самый ламповый тест «Холода» Интернет и мемы 2 минуты чтения

Языковой вопрос, поднятый Путиным на переговорах, остается одной из самых чувствительных тем в украинском обществе. Согласно данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в феврале–марте 2025 года, 58% украинцев считают, что русский язык не следует изучать в школах Украины. Этот показатель вырос более чем в семь раз за последние шесть лет.

Среди сторонников сохранения русского языка в школьной программе 38% объяснили это тем, что он необходим для общего развития и международного общения. Еще 32% указали на большое количество русскоязычных людей в стране и своем окружении, а 14% подчеркнули, что для них важно знать «язык врага».

Российские власти, в свою очередь, обвиняют Украину в дискриминации русского языка и подавлении прав русскоязычного населения.