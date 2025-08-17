EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: Путин на саммите потребовал гарантии статуса русского языка в Украине

2 минуты чтения 11:23

Владимир Путин потребовал от президента США Дональда Трампа гарантии, что русский язык станет официальным языком в Украине. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных европейских чиновников.

По их словам, такое требование Путин выдвинул во время переговоров с Трампом, которые прошли 15 августа в городе Анкоридж на Аляске. Помимо языкового вопроса, Путин также настаивал на предоставлении гарантий безопасности для православных церквей на территории Украины, сообщили источники.

Путин и Трамп встретились на Аляске
Путин и Трамп встретились на Аляске
О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть?
Политика5 минут чтения

Собеседники издания добавили, что Трамп выразил надежду на организацию трехсторонней встречи с участием Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Однако Путин, по их словам, пока отказывается от переговоров с Зеленским, считая его «нелегитимным президентом искусственно созданного государства».

Ранее Axios со ссылкой на два источника, знакомых с деталями телефонного разговора западных лидеров с Зеленским, сообщил, что Трамп предложил провести такую встречу уже 22 августа. Один из источников подтвердил, что Путин готов обсуждать гарантии безопасности для Украины. При этом, по его словам, Путин упомянул Китай как возможного гаранта, что, вероятно, исключает участие войск НАТО в любых международных миротворческих силах.

До начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года Украинская православная церковь (УПЦ) официально входила в состав Русской православной церкви как «самоуправляемая церковь с правами широкой автономии». Однако с началом войны представители УПЦ заявили о несогласии с позицией патриарха Кирилла, фактически поддержавшего российскую агрессию.

В 2024 году Верховная рада приняла закон «О запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией». Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ заявила о «новом витке гонений» на УПЦ. По ее словам, украинские власти целенаправленно стремятся не только запретить деятельность УПЦ, но и в перспективе «попросту ее ликвидировать».

Старый добрый рунет
Старый добрый рунет
Поставьте ICQ, напишите нам в «Живой журнал» и пройдите самый ламповый тест «Холода»
Интернет и мемы2 минуты чтения

Языковой вопрос, поднятый Путиным на переговорах, остается одной из самых чувствительных тем в украинском обществе. Согласно данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в феврале–марте 2025 года, 58% украинцев считают, что русский язык не следует изучать в школах Украины. Этот показатель вырос более чем в семь раз за последние шесть лет.

Среди сторонников сохранения русского языка в школьной программе 38% объяснили это тем, что он необходим для общего развития и международного общения. Еще 32% указали на большое количество русскоязычных людей в стране и своем окружении, а 14% подчеркнули, что для них важно знать «язык врага».

Российские власти, в свою очередь, обвиняют Украину в дискриминации русского языка и подавлении прав русскоязычного населения.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Старый добрый рунет
Интернет и мемы
Старый добрый рунет
Поставьте ICQ, напишите нам в «Живой журнал» и пройдите самый ламповый тест «Холода»
00:01
Путин и Трамп встретились на Аляске
Политика
Путин и Трамп встретились на Аляске
О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть?
02:47 16 августа
Первая финансовая пирамида России
Экономика
Первая финансовая пирамида России
Она возникла задолго до «МММ» Сергея Мавроди и просуществовала более 10 лет. Но мошенников все же наказали, а суд над ними освещал Антон Чехов
00:01 16 августа
В пресной воде обитает «поедающая мозг» амеба
Общество
В пресной воде обитает «поедающая мозг» амеба
Встреча с ней почти всегда заканчивается для человека смертью
00:01 15 августа
Мой сын гей, а другой — священник
Общество
Мой сын гей, а другой — священник
Мы живем в Грузии, и религия помогла сыну принять своего брата. Но это было непросто
00:01 14 августа
Величайший обман в истории Лувра
Криминал
Величайший обман в истории Лувра
Музей купил тиару скифского царя за 1,8 миллиона евро. Спустя семь лет оказалось, что это подделка, которую изготовил ювелир из Одессы
00:01 13 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования