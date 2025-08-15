Беларусь сообщила о грядущем визите Трампа в Минск

Пресс-служба Александра Лукашенко заявила, что президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора принял приглашение Лукашенко посетить Минск вместе со своей семьей. Трамп в своей публикации о разговоре написал, что «с нетерпением» ждет встречи с Лукашенко, не уточнив, где она может состояться.

Трамп сообщил, что поблагодарил Лукашенко за освобождение 16 политических заключенных 21 июня и обсудил с ним освобождение еще 1300 заключенных. По словам президента США, также они обсудили визит Владимира Путина на Аляску и другие вопросы, а в целом разговор прошел «очень хорошо».

Пресс-служба Лукашенко политических заключенных не упомянула. Беларусские чиновники сообщили, что стороны обсудили «вопросы двусторонней повестки, региональную тематику и ситуацию в горячих точках, включая Украину».

В июне спецпредставитель США по Украине Кит Келлог встретился с Лукашенко в Минске. В этот же день на свободу вышел беларусский оппозиционер Сергей Тихановский и еще 13 политзаключенных, писала лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская.

На следующий день после освобождения Тихановский провел пресс-конференцию в столице Литвы Вильнюсе, на которой заявил, что у Трампа есть возможность этим летом освободить всех политических заключенных Беларуси.

«Поверьте, это не просто слова. В ближайший месяц все политические заключенные Беларуси могут выйти на свободу. Все. В ближайший месяц. В том числе это сейчас зависит от вас [журналистов, — прим. “Холода”]. Пожалуйста, я вас прошу, донесите информацию: Дональд Трамп сейчас одним словом реально может это все решить. Давайте людей отпустим», — сказал Тихановский.

Представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков говорил, что Лукашенко и Келлог обсудили «полную нормализацию» отношений США и Беларуси, которая должна включать взаимные визиты и возобновление работы посольств.