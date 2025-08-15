EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Беларусь сообщила о грядущем визите Трампа в Минск

2 минуты чтения 18:48

Пресс-служба Александра Лукашенко заявила, что президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора принял приглашение Лукашенко посетить Минск вместе со своей семьей. Трамп в своей публикации о разговоре написал, что «с нетерпением» ждет встречи с Лукашенко, не уточнив, где она может состояться.

Трамп сообщил, что поблагодарил Лукашенко за освобождение 16 политических заключенных 21 июня и обсудил с ним освобождение еще 1300 заключенных. По словам президента США, также они обсудили визит Владимира Путина на Аляску и другие вопросы, а в целом разговор прошел «очень хорошо».

Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
Общество12 минут чтения

Пресс-служба Лукашенко политических заключенных не упомянула. Беларусские чиновники сообщили, что стороны обсудили «вопросы двусторонней повестки, региональную тематику и ситуацию в горячих точках, включая Украину».

В июне спецпредставитель США по Украине Кит Келлог встретился с Лукашенко в Минске. В этот же день на свободу вышел беларусский оппозиционер Сергей Тихановский и еще 13 политзаключенных, писала лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская.

На следующий день после освобождения Тихановский провел пресс-конференцию в столице Литвы Вильнюсе, на которой заявил, что у Трампа есть возможность этим летом освободить всех политических заключенных Беларуси.

Величайший обман в истории Лувра
Величайший обман в истории Лувра
Музей купил тиару скифского царя за 1,8 миллиона евро. Спустя семь лет оказалось, что это подделка, которую изготовил ювелир из Одессы
Криминал9 минут чтения

«Поверьте, это не просто слова. В ближайший месяц все политические заключенные Беларуси могут выйти на свободу. Все. В ближайший месяц. В том числе это сейчас зависит от вас [журналистов, — прим. “Холода”]. Пожалуйста, я вас прошу, донесите информацию: Дональд Трамп сейчас одним словом реально может это все решить. Давайте людей отпустим», — сказал Тихановский.

Представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков говорил, что Лукашенко и Келлог обсудили «полную нормализацию» отношений США и Беларуси, которая должна включать взаимные визиты и возобновление работы посольств.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

В пресной воде обитает «поедающая мозг» амеба
Общество
В пресной воде обитает «поедающая мозг» амеба
Встреча с ней почти всегда заканчивается для человека смертью
00:01
Мой сын гей, а другой — священник
Общество
Мой сын гей, а другой — священник
Мы живем в Грузии, и религия помогла сыну принять своего брата. Но это было непросто
00:01 14 августа
Величайший обман в истории Лувра
Криминал
Величайший обман в истории Лувра
Музей купил тиару скифского царя за 1,8 миллиона евро. Спустя семь лет оказалось, что это подделка, которую изготовил ювелир из Одессы
00:01 13 августа
Российская сталь оказалась никому не нужна
Экономика
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
00:01 12 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования