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Политика

Спецпредставитель Трампа посетил Беларусь

2 минуты чтения 15:34

Спецпредставитель США по Украине Кит Келлог встретился в Минске с Александром Лукашенко, сообщает телеграм-канал «Пул Первого». Пресс-служба Лукашенко сообщила, что стороны обсудили «международную проблематику и в целом ситуацию в мире, региональную тематику и белорусско-американские отношения».

На первых кадрах встречи, которые опубликовал «Пул Первого», Келлог поблагодарил Лукашенко за гостеприимство и заявил, что США обеспокоены, что «кризисы, с которыми мы сталкиваемся, могут резко разрастись, если мы не будем мудрыми и справедливыми». В ответ Лукашенко пообещал Келлогу «полную безопасность» в Беларуси и заявил, что во время его визита «не произойдет никакой эскалации не только в Беларуси, но и вокруг нее».

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Лукашенко выразил надежду, что встреча с представителями США будет «искренней и открытой». Келлог ответил, что часто сталкивается с критикой, потому что он «слишком честный и слишком прозрачный».

О возможности такой встречи ранее сообщало агентство Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с планами поездки. Два собеседника Reuters утверждали, что для Келлога эта встреча станет одним из шагов в рамках мирных переговоров между Россией и Украиной.

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Официально о визите Келлога в Беларусь не сообщалось. По данным Reuters, встреча могла быть отменена или перенесена в любой момент, потому что такое мероприятие требует тщательной подготовки. 

Во время первого президентского срока Дональда Трампа в феврале 2020 году Беларусь посещал госсекретарь США Майк Помпео. До этого глава Госдепа был в Беларуси в 1993 году.

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