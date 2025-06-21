Беларусский оппозиционер Сергей Тихановский вышел на свободу

Власти Беларуси освободили оппозиционера Сергея Тихановского, который в 2020 году пытался стать кандидатом в президенты, сообщает его жена Светлана Тихановская в своем телеграм-канале. По данным Тихановской, всего из тюрьмы вышли 14 политических заключенных.

По данным «Нашей Нивы», вышли на свободу бывший доцент Белорусского государственного университета Наталья Дулина, анархист Акихиро Гаевски-Ханада, журналист Игорь Карней, гражданка Швеции Галина Краснянская и осужденный по делу «Союза белорусского национального щита» Кирилл Балахонов.

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«Медиазона Беларусь» пишет, что также освободился бывший бизнесмен Сергей Шелег, осужденный за финансирование «террористической деятельности».

Это произошло после встречи Александра Лукашенко со спецпредставителем Дональда Трампа Китом Келлогом, которая состоялась сегодня в Минске.

Заместитель Келлога Джон Коул, который участвовал в переговорах, рассказал подробности освобождения в видео, записанном в посольстве США в Литве. По его словам, на встречу с американской делегацией беларусские силовики привезли освобожденных в наручниках и с опущенными головами, после чего он сказал им: «Вы свободны, свободны», и они «были в восторге».

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Коул сообщил, что встреча с Лукашенко состоялась при поддержке президента США Дональда Трампа и заместителя госсекретаря Кристофера Ландау. Он также отметил, что последнего американского заключенного Беларусь освободила полтора месяца назад, а теперь делегация США помогла освободить 14 граждан других стран.

Телеграм-канал «Протесты в мире» сообщал об освобождении своего создателя Игоря Лосика, однако позднее заявил об ошибке.