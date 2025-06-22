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Политика

Беларусский оппозиционер Сергей Тихановский сообщил о возможности освободить всех политзаключенных

2 минуты чтения 14:08 | Обновлено: 14:46

Беларусский оппозиционер Сергей Тихановский на пресс-конференции в Вильнюсе заявил, что «в ближайший месяц» у президента США Дональда Трампа есть возможность помочь освободить всех политических заключенных в Беларуси. Вчера Александр Лукашенко после встречи со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом освободил Тихановского и еще 13 политзаключенных.

«Поверьте, это не просто слова. В ближайший месяц все политические заключенные Беларуси могут выйти на свободу. Все. В ближайший месяц. В том числе это сейчас зависит от вас [журналистов, — прим. “Холода”]. Пожалуйста, я вас прошу, донесите информацию: Дональд Трамп сейчас одним словом реально может это все решить. Давайте людей отпустим», — заявил Тихановский.

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Также Тихановский сказал, что «освобождение Беларуси не может начаться, пока не рухнет путинский режим», и назвал режим Владимира Путина «нашим общим врагом».

Тихановский заявил, что «абсолютно поддерживает» Украину и ее президента Владимира Зеленского. «То, что я пережил, я уверен, это ерунда по сравнению, что президент Зеленский переживает каждый день все эти годы», — сказал оппозицонер.

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На вопрос о том, кто будет лидером беларусской оппозиции, Тихановский ответил, что «лидером оппозиции является Светлана Тихановская» и он «не собирается ни на что претендовать». «Или вы считаете, что лидером становится тот, кто пять лет провёл в тюрьме? Так таких у нас еще 1200 человек», — подчеркнул он.

Постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков, комментируя встречу Лукашенко и Келлога, заявил, что делегации обсуждали «окончательную, полную нормализацию двусторонних отношений», которая бы включала в себя возобновление работы посольств и взаимных визитов. Он добавил, что беларусские чиновники обсуждают снятие санкций, которые он назвал «незаконными».

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