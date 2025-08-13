Россиянин получил срок за публикацию нюдсов бывшей жены

Жителя Краснодарского края приговорили к трем годам лишения свободы условно и трехлетнему испытательному сроку после того, как он опубликовал интимные фото бывшей жены. Такое решение вынес Краснодарский краевой суд, он рассматривал дело в апелляционном порядке и ужесточил более мягкий приговор районного суда.

Суд установил, что в ноябре 2024 года житель Славянского района Краснодарского края поссорился с бывшей супругой и в качестве мести выложил ее интимную фотографию в общий чат одного из мессенджеров на 300 человек. Это фотография, как выяснилось, хранилась в его телефоне еще со времен брака. Позже мужчина удалил изображение и извинился перед женщиной, однако она обратилась в полицию.

Славянский районный суд признал его виновным в незаконном распространении сведений о частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК РФ) и распространении порнографических материалов с использованием интернета (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ). Наказание тогда составило 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

По данным объединенной пресс-служба судов региона, в апелляции краевой суд изменил приговор, увеличив срок условного наказания до трех лет и назначив трехлетний испытательный срок. Кроме того, суд обязал осужденного удалить со всех носителей оставшиеся у него фотографии бывшей супруги в обнаженном виде.

Ранее Краснодарский краевой суд также подтвердил ранее вынесенный приговор 32-летнему жителю Тихорецка, который пытался знакомиться с девушками, рассылая им свои собственные интимные фотографии. Пять получательниц нюдсов пожаловались в полицию, и против него возбудили уголовное дело. В суде мужчина заявил, что рассылал фото, чтобы привлечь внимание и дать девушкам возможность выбирать, хотят ли они с ним отношений или нет.



Недавно подобная история получила огласку в Брянской области. Местного жителя обвиняют в массовой рассылке более 150 своих обнаженных фото незнакомым женщинам в «Одноклассниках». Против него возбуждено уголовное дело.