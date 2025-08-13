EN
Россия отработает планы ядерных ударов

2 минуты чтения 19:08 | Обновлено: 19:09

Во время совместных учений России и Беларуси «Запад-2025» страны отработают «планирование применения ядерного оружия» и ракетного комплекса «Орешник». Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, передает беларусское агентство БелТА.

«Это для нас важный элемент стратегического прежде всего сдерживания. Как требует глава государства [Александр Лукашенко], мы должны быть готовы ко всему. Мы видим обстановку на наших западных, северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью», — заявил Хренин.

По его словам, Россия и Беларусь демонстрируют «открытость и миролюбие, но порох всегда надо держать сухим». Глава беларусского Минобороны утверждает, что страны НАТО воспринимают предстоящие учения как повод для проведения собственных тренировок. 

По словам Хренина, власти Польши намерены создать военную группировку численностью до 34 тысяч человек, что обеспокоило Минск. «Если они будут проявлять какую-то агрессию по отношению к Республике Беларусь, у нас есть, чем ответить», — добавил министр обороны.

Ранее стало известно, что учения «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 августа. Об их проведении, как заявил помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко, в прошлом году были предупреждены страны ОБСЕ. По его словам, в июле представителей стран-членов ОБСЕ пригласили наблюдать за учениями.

В прошлом году Россия и Беларусь уже проводили совместные учения, в ходе которых военные отработали подготовку к боевому применению нестратегического ядерного оружия. Тогда Путин заявил, что подобные учения проходят регулярно, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил прошлогодние тренировки высказываниями европейских политиков, в том числе президента Франции Эмманюэля Макрона, о возможной отправке своих войск в Украину.

