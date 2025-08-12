EN
Общество

Россияне начали запасаться наличными

2 минуты чтения 15:34

За первые два месяца лета 2025 года прирост наличных денег в обращении в России вырос на 0,2 триллиона рублей, это выше показателей прошлых лет, пишет РБК со ссылкой на доклад Центробанка.

В ЦБ предположили, что россияне начали запасаться наличными на фоне постоянных отключений интернета. Это делают как обычные люди, так и бизнес. Также рост интереса к наличным может быть связан с новостями о законодательных новинках, которые касаются «мониторинга платежей».

Российская сталь оказалась никому не нужна
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
Экономика15 минут чтения

Рекомендации запастись наличными россиянам начали давать власти некоторых регионов. «Коммерсантъ» пишет, что такой совет получили жители Приморского края. По мнению региональных чиновников, запас наличных поможет населению расплачиваться в магазинах и в транспорте.

«Рекомендуем иметь при себе некоторую сумму наличными, с которой вы будете чувствовать себя уверенно на случай неожиданного отключения мобильного интернета», — сказал и.о. главы Минцифры Приморья Андрей Клементьев.

Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Мужчины не воспринимали меня всерьез, вели себя отвратительно и часто домогались. Но я получила бесценный опыт
Общество8 минут чтения

Россияне жалуются на систематические отключения интернета с мая 2025 года. В некоторых регионах перебои со связью продолжаются несколько дней и затрагивают также обычную сотовую связь. Во время таких проблем жители не могут заказать такси, оплатить покупки или проезд по QR-коду, заказать доставку или воспользоваться необходимыми сайтами и приложениями.

Из-за сбоев в работе интернета также растет цена на такси — агрегаторы не могут корректно оценить количество машин на линии, что приводит к неправильному расчету стоимости. Чтобы решить эту проблему власти планируют разработать «белый список» приложений, доступ к которым будет сохраняться даже при отключении интернета. Россияне смогут зайти в них «по капче», рассказывал главы Минцифры Максут Шадаев. Он также пообещал найти решение для того, чтобы не прерывалась работа банкоматов и платежных терминалов.

