Общество

Власти создадут список работающих при отключениях интернета приложений

2 минуты чтения 00:31 8 августа

Российские власти подготовят «белый список» приложений, доступ к которым будет сохраняться даже при отключении мобильного интернета, пишет ТАСС со ссылкой на слова главы Минцифры Максута Шадаева.

Министр заявил, что власти вместе с операторами уже подготовили техническую схема доступа к приложениям во время блокировок. «Когда происходит блокировка, по капче пользователи смогут получить доступ к белому списку массово востребованных сервисов на той же скорости», — сказал Шадаев журналистам.

В «белый список», по словам Шадаева, войдут «любые сервисы массового использования». Чиновник не привел примеров конкретных приложений, но уточнил, что это могут быть маркетплейсы, службы доставки и такси.

Также чиновник рассказал, что власти пытаются разработать решение для того, чтобы во время отключения интернета продолжали работать банкоматы и платежные терминалы. Он пообещал «отдельно прописать и выделить» этот вопрос — технические подробности реализации этого решения неизвестны.

Для борьбы с беспилотниками власти хотят ввести «период охлаждения», он будет работать для иностранных SIM-карт, оказавшихся в российском роуминге. Пользователи с зарубежными картами по умолчанию не смогут пользоваться мобильным интернетом на территории России в течение пяти часов после прибытия в страну. Однако у них также будет возможность получить доступ к сервисам для заказа такси после прохождения капчи, пообещал Шадаев. Он не рассказал, когда предлагаемые изменения вступят в силу.

Ранее СМИ сообщали, что Минцифры планирует разработать единые правила отключения интернета и обсуждает эти меры с бизнесом. Нынешняя система, по словам источников журналистов, носит хаотичный характер, поскольку структур, отдающих распоряжения об отключениях, «стало слишком много». Из-за этого и сложной системы согласования интернет отключается поздно в местах, где это необходимо. В местах же, где в данной мере нет необходимости, также стали регулярными отключения связи по ошибке.

