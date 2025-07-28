Связь и интернет массово отключили на Урале и в Сибири

В Свердловской области несколько дней наблюдаются перебои в работе мобильного интернета и сотовой связи. Пользователи жалуются на полное отсутствие подключения к сети, трудности с загрузкой сайтов и приложений, пишет «Федералпресс». Похожая ситуация зафиксирована в Красноярске. Там, по данным The Moscow Times, мобильный интернет и связь работают со сбоями уже третий день.

Согласно данным Downdetector, на плохую работу интернета жалуются жители Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Тагила, Новоуральска и других городов. Только за прошедшие сутки было зафиксировано более 3000 обращений. В частности, люди пишут, что не могут открыть приложения и сайты, а также оплатить покупки и проезд по QR-коду или вызвать такси и заказать доставку.

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Трудности с подключением наблюдаются у абонентов операторов МТС, Tele2, «МегаФона» и «Билайна». СМИ со ссылкой на пользователей пишут, что интернет «то появляется, то пропадает», отмечая, что для этого нет очевидных причин.

В Свердловской области власти не предупреждали о возможных отключениях связи. При этом, как обращает внимание «Федералпресс», в соседних Тюменской и Челябинской областях, где также наблюдались сбои, местные власти сообщили о временных ограничениях связи, сославшись на введенные меры безопасности.

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Накануне о сбоях в работе мобильного интернета в Красноярске также сообщил Mash. Ссылаясь на местных жителей, телеграм-канал пишет, что люди стараются снимать наличные деньги для расчетов.

Кроме того, из-за сбоев в интернете в три раза выросли цены на такси. Mash утверждает, агрегаторы на могут правильно расчитать цену поездок, а также предложениях якобы отображается меньше машин, чем на самом деле вышло на линию.

Телеграм-канал добавляет, что на нестабильную работу интернета жалуются жители Орловской, Тюменской, Рязанской, Ленинградской, Владимирской областей, а также Марий Эл и Забайкалья.