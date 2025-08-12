Стало известно место встречи Путина и Трампа на Аляске

Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 15 августа в городе Анкоридж на Аляске. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Дональд Трамп решительно настроен попробовать прекратить эту войну и остановить убийства. Как президент [США] неоднократно говорил, его главным приоритетом всегда будет мир и сотрудничество, если только их возможно достигнуть», — добавила Левитт.

Она допустила, что Трамп, возможно, в будущем приедет в Россию. Кроме того, Левитт объяснила, что на встрече будут присутствовать только Путин и Трамп, поскольку о ней попросил Путин. Пресс-секретарь также обвинила в начале войны в Украине «некомпетентную» администрацию предыдущего президента США Джо Байдена.

По словам Левитт, Трамп надеется, что в будущем состоится трехсторонняя встреча с ним, Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. В этот раз он хочет «лучше понять позицию» России, чтобы скорее завершить войну. В то же время Левитт воздержалась от ответа на вопрос об «обмене территориями» и заявила, что Путин и Трамп обсудят это лично.

При этом Зеленский заявил, что не согласится на вывод украинских войск из Донбасса, если такое условие выдвинут для полного прекращения огня. «Мы не уйдем из Донбасса. Мы не можем сделать это. Донбасс для россиян — это плацдарм для будущего нового наступления», — отреагировал президент Украины на опубликованную ранее статью в The Daily Telegraph, в которой утверждалось, что Киев готов отказаться от части территорий в обмен на завершение войны и возможность присоединиться к НАТО.

Он также назвал встречу Трампа и Путина «личной победой» последнего и продолжил настаивать на трехстороннем формате переговоров с участием лидеров европейских стран.

Анкоридж — крупнейший город штата и самый северный из американских городов с населением более 100 тысяч человек. Ранее сообщалось, что Зеленский предупредил Трампа о возможной попытке Путина обмануть его на саммите. При этом Трамп допустил, что он уйдет со встречи через несколько минут, если поймет, что ему не удастся ни о чем договориться.