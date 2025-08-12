СМИ: Киев может отказаться от части территорий ради завершения войны

Украина может отказаться от части территорий ради завершения конфликта и возможности вступить в НАТО. Об этом, ссылаясь на источники, пишет британская газета The Daily Telegraph.

По информации издания, украинский президент Владимир Зеленский призвал европейских лидеров отвергнуть любые мирные инициативы президента США Дональда Трампа, предусматривающие отказ от контролируемых Украиной территорий. При этом, по его словам, регионы, которые уже находятся под контролем России, могут быть предметом переговоров.

Российская сталь оказалась никому не нужна Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства Экономика 15 минут чтения

Такой шаг может привести к заморозке линии фронта и фактическому переходу под контроль России территорий в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях, а также в аннексированном Крыму, отмечается в публикации.

«Этот план может быть связан только с текущими позициями, которые занимают военные», — сказал изданию западный чиновник, пожелавший сохранить анонимность.

Мы эмигрировали в США через дыру в заборе Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей Общество 12 минут чтения

В обмен на отказ от части территорий Киев ожидает получить «надежные гарантии безопасности — в форме поставок вооружений и перспективы вступления в НАТО». The Daily Telegraph расценивает это решение Зеленского как смягчение позиции и связывает его с запланированными переговорами Дональда Трампа и Владимира Путина, которые пройдут 15 августа на Аляске.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в недавнем интервью Fox News заявил, что Европа должна «играть более значимую роль» в финансировании Украины и ее поддержке в войне с Россией. Он также подчеркнул, что американцы «устали» видеть, как их налоги идут на войну в Украине.