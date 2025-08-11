EN
Зеленский предупредил Трампа об обмане Путина

16:31 | Обновлено: 16:36

Владимир Путин попытается обмануть Дональда Трампа во время переговоров по Украине. Такое заявление Владимир Зеленский сделал в преддверии саммита на Аляске, обращает внимание Politico.

«Мы понимаем намерения России попытаться обмануть Америку, и мы этого не допустим», — сказал украинский лидер. Он отметил, что ценит решимость Трампа поскорее остановить гибель людей на войне. Однако, по его словам, «единственная коренная причина этих смертей — стремление Путина воевать и манипулировать всеми, с кем он вступает в контакт».

Самый богатый должник в мире
Самый богатый должник в мире
Госдолг США приближается к критической отметке и угрожает всем странам мира. Все правда очень плохо?
Экономика15 минут чтения

Как пишет Politico, встреча на Аляске состоится на фоне сообщений о том, что на переговорах может обсуждаться вариант обмена территориями, при котором Россия сохранит за собой уже захваченные регионы и получит часть территорий, которые пока не контролирует полностью. Владимир Зеленский отверг эту идею и призвал США и Европу ввести новые жесткие санкции. «Если Россия не хочет останавливать войну, значит, нужно останавливать ее экономику», — заявил президент Украины.

Politico со ссылкой на слова Зеленского сообщает, что во время подготовки к встрече Путина и Трампа по мирному урегулированию — на фронте продолжаются активные боевые действия. Российские войска атакуют по всей линии соприкосновения и наносят удары по гражданской инфраструктуре. В Запорожье, как заявил Зеленский, более 20 человек пострадали после того, как по городу были сброшены несколько авиабомб — удары пришлись по жилым кварталам, автовокзалу и одной из клиник.

По информации «Агентства», за последнюю неделю российская армия ускорила продвижение в Украине почти в 1,5 раза и захватила 144 квадратных километра земли.

