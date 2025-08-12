EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: Трамп установил максимально низкую планку для встречи с Путиным

2 минуты чтения 16:33

Дональд Трамп не исключил, что покинет встречу с Владимиром Путиным на Аляске уже «в первые две минуты». Такой сценарий возможен, если американский президент осознает невозможность заключения сделки. Об этом пишет The New York Times.

В эти первые минуты переговоров Трамп рассчитывает присмотреться и понять, «что задумал» Путин. Таким образом он максимально снизил ожидания от предстоящих переговоров, отмечает автор статьи, журналист Дэвид Сангер.

Российская сталь оказалась никому не нужна
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
Экономика15 минут чтения

Встреча Трампа и Путина запланирована уже на 15 августа, однако до сих пор неизвестно,  где именно она пройдет (помимо того, что на Аляске), сколько продлится и будет ли в ней участвовать президент Украины Владимир Зеленский. На недавней пресс-конференции Трамп подтвердил свое намерение обсуждать с Путиным обмен территориями и, как подчеркивает The New York Times, отмахнулся от заявлений Зеленского о том, что Конституция Украины запрещает передавать землю агрессору. Кроме того, президент США не стал называть прекращение огня предварительным условием переговоров, хотя Киев на этом настаивает.

В своем материале Сангер обращает внимание, что за час общения с прессой Трамп ни разу не упомянул о гарантиях безопасности для Украины и поставках вооружений. А вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая ранее на Fox News, и вовсе заявил, что Вашингтон «закончил финансировать войну в Украине».

Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
Общество12 минут чтения

Подготовка встречи идет в сжатые сроки, отмечает The New York Times. В Евросоюзе, чьи представители не будут присутствовать на переговорах, пытаются повлиять на позицию Трампа заранее. Так, в среду запланирован видеозвонок с участием Зеленского, европейских лидеров и президента США. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, что на встрече должны обсуждаться не только территориальные вопросы, но и гарантии безопасности, признание права Украины самостоятельно определять свое будущее и отсутствие ограничений на присутствие войск альянса на восточном фланге.

Дональд Трамп же, по мнению автора статьи, делает акцент на своем умении договариваться и заключать сделки. А на вопрос, что такое «хорошая сделка», президент США ответил: «Скажу, когда узнаю, что это за сделка, — определений может быть много».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Российская сталь оказалась никому не нужна
Экономика
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
00:01
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Фальшивый исламский матриархат
Мир
Фальшивый исламский матриархат
Это единственный в мире народ, где мужчина считается слугой женщины и ходит покрытым. В чем подвох?
00:01 10 августа
Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
Мир
Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
История о том, как они со смертельно больным мужем стали бездомными, оказалась выдумкой. Но по ней уже сняли фильм с голливудскими звездами
17:00 9 августа
Эти виды спорта больше всего продлевают жизнь
Общество
Эти виды спорта больше всего продлевают жизнь
Две-три тренировки в неделю могут прибавить почти 10 лет. Футбол, теннис и бег — что оказалось эффективнее?
00:01 9 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования