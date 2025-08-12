СМИ: Трамп установил максимально низкую планку для встречи с Путиным

Дональд Трамп не исключил, что покинет встречу с Владимиром Путиным на Аляске уже «в первые две минуты». Такой сценарий возможен, если американский президент осознает невозможность заключения сделки. Об этом пишет The New York Times.

В эти первые минуты переговоров Трамп рассчитывает присмотреться и понять, «что задумал» Путин. Таким образом он максимально снизил ожидания от предстоящих переговоров, отмечает автор статьи, журналист Дэвид Сангер.

Встреча Трампа и Путина запланирована уже на 15 августа, однако до сих пор неизвестно, где именно она пройдет (помимо того, что на Аляске), сколько продлится и будет ли в ней участвовать президент Украины Владимир Зеленский. На недавней пресс-конференции Трамп подтвердил свое намерение обсуждать с Путиным обмен территориями и, как подчеркивает The New York Times, отмахнулся от заявлений Зеленского о том, что Конституция Украины запрещает передавать землю агрессору. Кроме того, президент США не стал называть прекращение огня предварительным условием переговоров, хотя Киев на этом настаивает.

В своем материале Сангер обращает внимание, что за час общения с прессой Трамп ни разу не упомянул о гарантиях безопасности для Украины и поставках вооружений. А вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая ранее на Fox News, и вовсе заявил, что Вашингтон «закончил финансировать войну в Украине».

Подготовка встречи идет в сжатые сроки, отмечает The New York Times. В Евросоюзе, чьи представители не будут присутствовать на переговорах, пытаются повлиять на позицию Трампа заранее. Так, в среду запланирован видеозвонок с участием Зеленского, европейских лидеров и президента США. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, что на встрече должны обсуждаться не только территориальные вопросы, но и гарантии безопасности, признание права Украины самостоятельно определять свое будущее и отсутствие ограничений на присутствие войск альянса на восточном фланге.

Дональд Трамп же, по мнению автора статьи, делает акцент на своем умении договариваться и заключать сделки. А на вопрос, что такое «хорошая сделка», президент США ответил: «Скажу, когда узнаю, что это за сделка, — определений может быть много».