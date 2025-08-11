Сбои в работе WhatsApp связали с блокировками в России

Сервис по отслеживанию сбоев DownDetector в понедельник утром зафиксировал резкий рост жалоб российских пользователей на проблемы со звонками в мессенджере WhatsApp. Вчера пользователи сервиса начали массово сообщать о неработающих звонках в Telegram.

Z-блогерша и основательница журнала Daily Storm Анастасия Кашеварова утверждает, что в России началась постепенная блокировка WhatsApp. По ее словам, пока пользователи WhatsApp не могут дозвониться только через мобильный интернет. В Роскомнадзоре отказались ответить «Осторожно, новости», причастно ли ведомство к блокировкам аудио- и видеозвонков в иностранных мессенджерах.

В субботу издание «Осторожно, Media» Ксении Собчак со ссылкой на источник в правительстве сообщило, что власти блокируют голосовые вызовы в WhatsApp и Telegram по просьбе операторов «большой четверки»: МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2. Однако источник на телеком-рынке сказал изданию, что новости о просьбе операторов блокировать звонки стала неожиданностью для них самих. При этом Кашеварова объясняет блокировки звонков в иностранных мессенджера «защитой населения от кибермошенников и террористов».

Источник «Осторожно, новости» утверждает, что операторы сами «лоббировали» предложение заблокировать голосовые вызовы в мессенджерах по примеру ОАЭ на стратегической сессии в конце мая. По его словам, операторы считают, что это принесет им дополнительный доход благодаря возврату голосового трафика в обычные звонки по мобильной сети.

Собеседник «Осторожно новости» со ссылкой на операторов связи говорит, что это решение «снимет основные претензии силовиков» к Telegram и WhatsApp, и это якобы позволит избежать полной блокировки мессенджеров. Также операторы считают, что это позволит решить проблему кибермошенничества, так как мошенники часто звонят через приложения.

Кашеварова утверждает, что изначально блокировка звонков в иностранных мессенджерах была запланирована на 1 июля, но не состоялась «по техническим причинам» и началась с 1 августа.

Собеседник «Коммерсанта» на телекоммуникационном рынке сообщил, что с 1 августа начались «выборочные» блокировки звонков в Telegram и WhatsApp. В Роскомнадзоре, «Вымпелкоме» («Билайне»), «МегаФоне», МТС и Tele2 отказались от комментариев изданию.

Высокопоставленный источник «Осторожно, новости» на телеком-рынке заявил, что новости об инициативе операторов «большой четверки» заблокировать звонки в иностранных мессенджерах стали неожиданностью для самих компаний. Он добавил, что пока российские операторы ждут официальных заявлений и не хотят «выступать пионерами» в этом вопросе. Также собеседник издания подчеркнул, что операторы «технически не влияют на процедуры блокировок».

В середине июля «Медуза» со ссылкой на два источника, близких к Кремлю, и источник в Госдуме сообщила, что WhatsApp будет «почти гарантированно» заблокирован в России. Депутат Госдумы Антон Горелкин также призывал мессенджер готовиться к уходу с российского рынка. По его мнению, на место WhatsApp должен прийти государственный мессенджер Max от VK.