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СМИ рассказали об обвиняемом в сексуализированном насилии в отношении детей российском тренере

2 минуты чтения 19:20

Спортсменка и спортивный юрист из Ростова Анастасия Леонова рассказала местному СМИ «Ростов-на-Дону онлайн» подробности судебного процесса, который она ведет против своего бывшего детского тренера. Леонова обвиняет мужчину в систематическом сексуализированном насилии.

Она рассказал журналистам, что Александр (имя изменено журналистами) трогал своих подопечных за интимные места, приглашал девочек-подростков выпить с ним алкогольные напитки, а ее саму заставлять смотреть порно и принуждал к минету. «После большинства тренировок мы останавливались на машине, недалеко от дома. <…> Плюс все поездки на соревнования, на сборы, там секс был ежедневно. Как минимум минет был в «программе“ после каждой тренировки, либо на сборах», — рассказала Леонова.

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Женщина также отметила, что на момент этих событий ей было 14-15 лет, а интерес тренера к ней начал проявляться после того, как у ее отца обнаружили онкологическое заболевание. Она рассказала, что ей известны истории других воспитанниц, одной из которых на момент насилия было лишь восемь лет.

Леонова обратилась в полицию еще в октябре 2023 года, после допроса свидетелей в январе 2024 года было возбуждено уголовное дело по статьям о половых сношениях с лицом, не достигшим совершеннолетия (ст. 134 УК) и развратных действиях (ст. 135 УК). Женщина утверждает, что против Александра дала показания также бывшая жена.

В январе 2025 года уголовное дело прекратили из-за истечения сроков давности. При этом, как отмечает опрошенная журналистами адвокат, из текста описательной части постановления следователя можно сделать вывод, что вина мужчины была доказана. В материале отмечается, что Александр при этом продолжает работать с детьми.

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Сам тренер не согласился с обвинениями и отметил, что с помощью обвинений Леонова пытается «достичь своих целей», отмечает «Ростов-на-Дону онлайн» со ссылкой на материалы дела. Он утверждает, что женщина якобы конфликтует с ним из-за отказа помочь ей договориться с членами ростовской федерации акробатического рок-н-ролла, после того как Леонова не выплатила положенную сумму денег по результатам организованного ей в мае 2023 года турнира. Александр не ответил на просьбу журналистов о комментарии.

Также СМИ сообщили, что 2 июня завершился гражданский процесс по иску Леоновой против бывшего тренера. Суд удовлетворил ее требования о выплате моральной компенсации и возмещении материального ущерба. Всего мужчина должен выплатить ей почти полтора миллиона рублей.

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