Криминал

Мужчина ударил ножом в горло женщину после отказа выйти за него замуж

17:52 | Обновлено: 17:55

В субботу во французском городе Нантер мужчина ударил женщину в горло канцелярским ножом после того, как она ответила отказом на сделанное предложение выйти за него замуж, сообщает местное СМИ Le Parisien со ссылкой на источники.

Мужчина повредил сонную артерию пострадавшей, затем побежал в близлежащий парк и попытался вскрыть себе вены. Оба участника инцидента были госпитализированы в бессознательном состоянии в разные больницы, арест мужчины был снят на время лечения, пишут журналисты.

Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Мужчины не воспринимали меня всерьез, вели себя отвратительно и часто домогались. Но я получила бесценный опыт
Общество

Le Parisen, пообщавшись с очевидцами, сообщает, что за напавшим на женщину мужчиной погнались местные жители — они пытались заснять его на камеру телефона. Мужчину задержали еще до прибытия экстренных служб.

Пресс-служба муниципалитета Нантер выпустила собственное заявление о произошедшем, заявив, что считает инцидент проявлением фемицида. Журналисты отмечают, что первую помощь женщине оказали местные жители, они помогли ей продержаться до прибытия врачей.

Ранее СМИ рассказали о россиянине, который чуть не зарезал жену во время приготовления бутербродов. Супруги поссорились во время совместного распития спиртных напитков, и мужчина ударил женщину ножом в спину. Пострадавшая смогла самостоятельно вызвать себе скорую помощь, после этого ее увезли в больницу.

«Покажешь дорогу?»
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
Криминал

«Я развернулся и несильно, тихонечко ее ударил. Сам удивился, что так спонтанно все произошло», — сказал мужчина в видео, опубликованном пресс-службой УМВД России по Калининградской области. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия». За это может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, говорится в заявлении регионального управления МВД. 

