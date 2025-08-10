Ребенка насмерть придавило рухнувшей стеной гаража на прогулке

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту гибели шестилетнего мальчика. По данным регионального МЧС, ребенка насмерть придавило обрушившейся стеной заброшенного гаража.

Инцидент произошел накануне, 9 августа. Согласно версии следствия, в тот день отец с шестилетним сыном шли мимо заброшенных гаражей, расположенных на улице Раевского в Автозаводском районе. В какой-то момент одна из ветхих построек обрушилась и придавила мальчика. Ребенок погиб на месте от полученных травм.

В МЧС сообщили, что тело ребенка извлекли из-под завалов четыре специалиста чрезвычайного ведомства. По факту произошедшего региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК).

«В настоящее время следователем СК России проводится осмотр места происшествия, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в Следкоме.

В июне в Ленинградской области школьник погиб после обрушения на него железных ворот недостроенного помещения. Инцидент произошел в поселке Глубокое 1 июня. По данным регионального управления Следственного комитета, в тот день девятилетний мальчик зашел в недостроенное помещение, внутри которого возле проема были приставлены железные ворота. В какой-то момент школьник потянул за ручку двери и конструкция резко обрушилась.

В апреле в Комсомольске-на-Амуре погиб четырехлетний ребенок, которого придавило люком бронетранспортера на выставке «трофейной» военной техники. По данным телеграм-канала Baza, около трех часов дня он подошел к бронетранспортеру М113, у которого внезапно опустилась откидная рампа и ударила ребенка по голове. Мальчик получил смертельную черепно-мозговую травму. По информации Amur Mash, в момент трагедии рядом находился его отец.