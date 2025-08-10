EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Ребенка насмерть придавило рухнувшей стеной гаража на прогулке

2 минуты чтения 09:11 | Обновлено: 09:12

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту гибели шестилетнего мальчика. По данным регионального МЧС, ребенка насмерть придавило обрушившейся стеной заброшенного гаража.

Инцидент произошел накануне, 9 августа. Согласно версии следствия, в тот день отец с шестилетним сыном шли мимо заброшенных гаражей, расположенных на улице Раевского в Автозаводском районе. В какой-то момент одна из ветхих построек обрушилась и придавила мальчика. Ребенок погиб на месте от полученных травм.

Последний круиз
Последний круиз
На океанском лайнере прямо посреди детективной викторины произошло настоящее убийство
Криминал7 минут чтения

В МЧС сообщили, что тело ребенка извлекли из-под завалов четыре специалиста чрезвычайного ведомства. По факту произошедшего региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК).

«В настоящее время следователем СК России проводится осмотр места происшествия, выполняется комплекс  следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в Следкоме. 

В июне в Ленинградской области школьник погиб после обрушения на него железных ворот недостроенного помещения. Инцидент произошел в поселке Глубокое 1 июня. По данным регионального управления Следственного комитета, в тот день девятилетний мальчик зашел в недостроенное помещение, внутри которого возле проема были приставлены железные ворота. В какой-то момент школьник потянул за ручку двери и конструкция резко обрушилась.

Нехорошая квартира
Нехорошая квартира
За три месяца в Японии пропали восемь девушек. Их объединяло желание покончить с собой, но дело оказалось сложнее, чем на первый взгляд
Криминал13 минут чтения

В апреле в Комсомольске-на-Амуре погиб четырехлетний ребенок, которого придавило люком бронетранспортера на выставке «трофейной» военной техники. По данным телеграм-канала Baza, около трех часов дня он подошел к бронетранспортеру М113, у которого внезапно опустилась откидная рампа и ударила ребенка по голове. Мальчик получил смертельную черепно-мозговую травму. По информации Amur Mash, в момент трагедии рядом находился его отец.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00
Фальшивый исламский матриархат
Мир
Фальшивый исламский матриархат
Это единственный в мире народ, где мужчина считается слугой женщины и ходит покрытым. В чем подвох?
00:01
Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
Мир
Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
История о том, как они со смертельно больным мужем стали бездомными, оказалась выдумкой. Но по ней уже сняли фильм с голливудскими звездами
17:00 9 августа
Эти виды спорта больше всего продлевают жизнь
Общество
Эти виды спорта больше всего продлевают жизнь
Две-три тренировки в неделю могут прибавить почти 10 лет. Футбол, теннис и бег — что оказалось эффективнее?
00:01 9 августа
Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Общество
Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Мужчины не воспринимали меня всерьез, вели себя отвратительно и часто домогались. Но я получила бесценный опыт
00:01 8 августа
Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Мир
Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Он переплыл Каспийское море, а Роман Абрамович вытащил его из российской тюрьмы. До конца маршрута ему осталось около 3000 километров
17:50 7 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования