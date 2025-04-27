Ребенка насмерть придавило люком бронетранспортера на выставке военной техники

В Комсомольске-на-Амуре погиб четырехлетний ребенок, которого придавило люком бронетранспортера на выставке «трофейной» военной техники. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным телеграм-канала Baza, накануне около трех часов дня ребенок подошел к бронетранспортеру М113. В этот момент у него открылась откидная рампа и ударила ребенка по голове. Мальчик получил открытую черепно-мозговую травму, медики не смогли его спасти. Amur Mash пишет, что ребенок был вместе с отцом, который в момент случившегося находился рядом с ним.

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Как пишет DVhab.ru со ссылкой на очевидцев, согласно одной из версий, крышка люка открылась из-за того, что внутри бронетранспортера кто-то из детей потянул за соответствующий рычаг. По другой версии, крышка открылась сама из-за вытекшей гидравлики.

СМИ отмечают, что после случившегося технику огородили лентами. При этом Amur Mash опубликовал фотографию БТР, на которой видно, что дети имели свободный доступ к военной технике. Об этом же рассказала «Газете.ру» посетительницы выставки.

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«Когда только выставили технику, она была в свободном доступе, родители сами ставили своих детей на технику, главное, чтоб повыше, и фотографировали. Вчера там были мои знакомые, им разрешили залезть в машину с детками, подростки залезали на крыши военной техники. Сегодня после происшествия поставили по одному военному на одну единицу техники. Они следили, чтобы никто не залезал и ничего не трогал», — утверждает женщина.

Выставка открылась в Комсомольске-на-Амуре 25 апреля и должна была проработать до 3 мая. Как писало РИА «Новости», ее приурочили ко Дню Победы. На выставке показывали «трофейную технику НАТО и ВСУ, захваченную военнослужащими группировки войск “Восток” в зоне СВО». Непосредственным организатором выставки, по данным «Сибирского экспресса», является бывший депутат гордумы Комсомольска-на-Амуре Евгений Вайцешек.