Россия согласится на полное прекращение огня в конфликте с Украиной, если Киев полностью выведет войска из Донецкой области, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на европейских и украинских чиновников.

Источники отмечают, что получили информацию об этом предложении от президента США Дональда Трампа и его спецпосланника Стива Уиткоффа. Оно не содержит конкретной информации о том, что будет происходить на линии фронта в Херсонской и Запорожской областях, если Украина согласится на такие условия.

Самый богатый должник в мире Госдолг США приближается к критической отметке и угрожает всем странам мира. Все правда очень плохо? Экономика 15 минут чтения

Европейские и украинские чиновники получили информацию от США в среду и четверг, ее собеседники журналистов назвали противоречивой. Они не смогли получить точного ответа на вопрос о том, что Россия планирует делать со своими войсками в двух южных областях Украины — выведет их или оставит вдоль замороженной линии соприкосновения.

Если Киев примет предложение Путина, то под контролем Москвы окажутся также Крым и Луганская область, отмечает WSJ. Ранее назначенные Россией власти оккупированной части Луганской области заявляли о своем полном контроле над ее территорией.

Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет Он переплыл Каспийское море, а Роман Абрамович вытащил его из российской тюрьмы. До конца маршрута ему осталось около 3000 километров Мир 7 минут чтения

WSJ пишет, что Путин предложил провести переговоры о заключении мирного соглашения в несколько этапов. Во время первого украинские войска, как считают в Москве, должны покинуть территорию Донецкой области. Затем Путин и Трамп встретятся для обсуждения мирного плана, который позже будет согласован с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Украинские чиновники, по данным WSJ, не возражают против рассмотрения любых мирных планов. Однако предпосылкой для любых дальнейших шагов должно стать прекращение огня, считают в Киеве. Это предложение, как отмечено в тексте, Путин передал на встрече с Уиткоффом, которая состоялась 6 августа в Москве.