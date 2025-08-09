EN
Кремль объяснил выбор Аляски местом встречи Путина и Трампа

08:59 | Обновлено: 09:12

В Кремле подтвердили достижение договоренности провести личную встречу Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске 15 августа. Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков. 

По его словам, выбор места встречи связан с тем, что на Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы стран, «просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов». Кроме того, как отметил Ушаков, Россия и США являются близкими соседями, которые граничат друг с другом.

«И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран», — сказал Ушаков.

Он подчеркнул, что в ходе встречи Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов долгосрочного мирного урегулирования конфликта в Украине. «Если же заглядывать вперед, то естественно ориентироваться на то, чтобы следующую встречу президентов провести на российской территории. Соответствующее приглашение президенту США уже передано», — добавил Ушаков.

Предстоящую встречу ранее анонсировал Трамп в своей социальной сети Truth Social. «Долгожданная встреча между мной, президентом Соединенных Штатов Америки, и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в штате Аляска. Подробности будут опубликованы позже. Благодарю вас за внимание к этой теме!» — написал Трамп.

Договоренность о проведении саммита была достигнута по итогам встречи Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом в Москве 6 августа. Позднее The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и украинских чиновников сообщила, что Россия согласится на полное прекращение огня, если Украина выведет войска из Донецкой области. По словам собеседников газеты, эту информацию им передали Уиткофф и Трамп.

В предложении Москвы, как отмечалось, не было уточнений, что будет происходить на линии фронта в Херсонской и Запорожской областях, если Киев примет эти условия.

Утром 9 августа президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором заявил, что не отдаст России свои территории. По его словам, «ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины».

