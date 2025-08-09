EN
СМИ: Украина и ЕС ответили Путину собственным планом урегулирования

2 минуты чтения 20:01

Украина и Европейский союз предложили свой вариант мирного соглашения с Россией для урегулирования конфликта. Таким образом они отреагировали на инициативу, ранее переданную Владимиром Путиным через спецпосланника Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Киев и европейские переговорщики считают, что первым шагом должно стать прекращение огня, а любые территориальные изменения возможны только по принципу взаимности. Это значит, что «если Украина выведет войска из одних регионов, Россия должна вывести войска из других». «Нельзя начинать процесс с уступки территории в разгар боевых действий», — пояснил свою позицию журналистам один из европейских представителей. Владимир Зеленский в субботу утром также заявил в своем телеграм-канале, что не пойдет на территориальные уступки.

Самый богатый должник в мире
Самый богатый должник в мире
Госдолг США приближается к критической отметке и угрожает всем странам мира. Все правда очень плохо?
Экономика15 минут чтения

По данным WSJ, это контр-предложение было представлено на переговорах в Великобритании с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса. Его цель — сформировать «общую красную линию», которой будут придерживаться Киев, Брюссель и Вашингтон при возможных переговорах с Москвой. Европейская сторона подчеркнула, что судьба Украины не может решаться без ее участия. Кроме того, Европа тоже претендует на участие в этом переговорном процессе. 

Ранее та же газета сообщила об инициативе российской стороны. По информации WSJ, Путин предложил полное прекращение огня в обмен на вывод украинских войск из Донецкой области. План подразумевал, что под контролем Москвы останутся Крым, Луганская область и захваченные территории Донбасса. Что будет происходить на линии фронта в Херсонской и Запорожской областях, если Украина согласится на такие условия, не уточняется.

Z-каналы в кризисе
Z-каналы в кризисе
Просмотры падают, аудитория уходит, а сами авторы все чаще говорят про мир. Что с ними будет дальше?
Политика13 минут чтения

Накануне Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social анонсировал личную встречу с Владимиром Путиным. Она пройдет 15 августа на Аляске. Позже это подтвердил и помощник Путина Юрий Ушаков. По его словам, во время переговоров Путин и Трамп обсудят варианты долгосрочного мирного урегулирования конфликта в Украине.

