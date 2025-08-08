СМИ: Трамп накричал на премьера Израиля из-за отрицания голода в Газе

Президент США Дональд Трамп во время недавнего телефонного разговора накричал на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Причина — Нетаньяху заявил, что сообщения о массовом голоде в Газе не соответствуют действительности. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на высокопоставленного чиновника США, двух бывших должностных лиц и еще одного западного чиновника.

Напряженность в отношениях США и Израиля появилась 27 июля, отмечает канал. В тот день Нетаньяху, выступая с речью в Иерусалиме, сказал, что в «Газе нет голода». На следующий день Трамп во время общения с прессой в Шотландии возразил Нетаньяху. Глава Белого дома сказал, что видел фотографии детей в Газе, которые «выглядят очень голодными», и отметил, что «это невозможно симулировать».

После этого Нетаньяху и Трамп созвонились. Во время этого разговора, по словам собеседников NBC, израильский премьер попытался объяснить американскому президенту, что сообщения о массовом голоде в секторе Газа сфабрикованы боевиками ХАМАС. Однако Трамп его перебил и начал кричать, что не желает слышать утверждения о том, будто голод — выдумка. Президент США подчеркнул, что его помощники представили ему доказательства того, что дети там страдают от недоедания.

Один из источников телеканала сказал, что разговор двух лидеров был в основном односторонним и касался гуманитарной помощи. «Большую часть времени говорил Трамп», — добавил он.

Ранее о распространении в секторе Газа массового голода сообщили более сотни гуманитарных организаций. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус 23 июля заявил, что в анклаве наблюдается резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием. При этом массовый голод там он назвал «рукотворным».

Фотографии истощенных детей не сходили с главных страниц многих западных изданий несколько недель. ООН, представители гуманитарных организаций и боевики группировки ХАМАС возложили ответственность за голод на Израиль.

В свою очередь, представитель израильского правительства Дэвид Менсер заявил, что «не израильтяне спровоцировали голод». По его словам, боевики ХАМАС создают «искусственный дефицит», а ранее израильские власти также сообщали, что они забирают себе часть гуманитарной помощи, а затем продают ее населению.

В то же время Bloomberg писал, что к гуманитарной катастрофе в Газе привели совместные действия США и Израиля. Агентство отмечало, что Вашингтон и Тель-Авив попытались заменить систему доставки гуманитарной помощи ООН, чтобы она не попадала в руки ХАМАС — организации, которую США, ЕС и многие другие страны признали террористической.