Трамп прокомментировал ход переговоров с Путиным

Президент США Дональд Трамп прокомментировал итоги встречи спецпосланника Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным, которая прошла 6 августа. Трансляцию его выступления вел телеканал Fox News.

Трамп выразил надежду, что встреча между Путиным и Зеленским может состояться «очень скоро». Он отказался считать результаты встречи «прорывом», отметив, что ранее уже был несколько раз разочарован ходом российско-американских переговоров. Президент США не назвал точные или примерные сроки заключения мирного договора между Москвой и Киевом, но пообещал, что мир увидит «много вторичных тарифов» в ближайшее время. При этом он отметил, что у Уиткоффа с Путиным состоялся «очень хороший разговор».

Ранее Трамп заявил, что переговоры Путина и Уиткоффа привели к «значительному прогрессу» в вопросе урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Он добавил, что проинформировал некоторых европейских союзников об их результатах.

Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Трампом, в котором также участвовали некоторые европейские лидеры. Он подчеркнул, что Россия стала более ориентирована на прекращение огня. Зеленский считает, что этому способствует давление на Москву, которое оказывают США и другие страны.

СМИ также сообщали что Трамп рассказал европейским лидерам о намерении провести личную встречу с Путиным уже на следующей неделе для завершения российско-украинской войны. Его план, по информации журналистов, включает в себя организацию встречи с Путиным и Зеленским, на которую не будут приглашены европейские лидеры.

Ранее встречу Уиткоффа и Путина положительно оценили и в Кремле — помощник Путина Юрий Ушаков, комментируя итоги встречи, охарактеризовал ее как конструктивную.