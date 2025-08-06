СМИ: Трамп планирует встретиться с Путиным уже на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что планирует провести встречу с Владимиром Путиным уже на следующей неделе, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные с ходом разговора источники.
План Трампа включает в себя организацию встречи сначала с Путиным, а затем встречи вместе с ним же и президентом Украины Владимиром Зеленским, пишут журналисты. Европейских лидеров на эти встречи не пригласят, они якобы согласились на данную схему организации переговоров.
Журналисты отмечают, что на данный момент неизвестно, согласились ли Путин и Зеленский на предложение Трампа. NYT отмечает, что Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, в котором также участвовали вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Ранее Трамп подтверждал, что рассказал «некоторым из европейских союзников» США о результате переговоров, которые 6 августа провели Уиткофф и Путин. Он оценил их итог положительно и сообщил о «значительном прогрессе», не приведя подробностей о новых договоренностях. Позже Зеленский рассказал о своем разговоре с Трампом и подтвердил, что он проходил при участии европейских лидеров.
NYT пишет о том, что Трамп предпочитает проводить двусторонние переговоры и ранее уже давал это понять европейским лидерам. Например, в апреле 2025 года президент США и Зеленский провели короткий разговор в Ватикане на похоронах Папы Римского — к ним хотел присоединиться президент Франции Эмманюэль Макрон, но этому воспрепятствовал Трамп.
Выступление Трампа по итогам переговоров Уиткоффа и Путина ожидается 6 августа, его анонсировал Белый дом.