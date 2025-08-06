СМИ: Трамп планирует встретиться с Путиным уже на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что планирует провести встречу с Владимиром Путиным уже на следующей неделе, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные с ходом разговора источники.

План Трампа включает в себя организацию встречи сначала с Путиным, а затем встречи вместе с ним же и президентом Украины Владимиром Зеленским, пишут журналисты. Европейских лидеров на эти встречи не пригласят, они якобы согласились на данную схему организации переговоров.

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Журналисты отмечают, что на данный момент неизвестно, согласились ли Путин и Зеленский на предложение Трампа. NYT отмечает, что Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, в котором также участвовали вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Ранее Трамп подтверждал, что рассказал «некоторым из европейских союзников» США о результате переговоров, которые 6 августа провели Уиткофф и Путин. Он оценил их итог положительно и сообщил о «значительном прогрессе», не приведя подробностей о новых договоренностях. Позже Зеленский рассказал о своем разговоре с Трампом и подтвердил, что он проходил при участии европейских лидеров.

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NYT пишет о том, что Трамп предпочитает проводить двусторонние переговоры и ранее уже давал это понять европейским лидерам. Например, в апреле 2025 года президент США и Зеленский провели короткий разговор в Ватикане на похоронах Папы Римского — к ним хотел присоединиться президент Франции Эмманюэль Макрон, но этому воспрепятствовал Трамп.

Выступление Трампа по итогам переговоров Уиткоффа и Путина ожидается 6 августа, его анонсировал Белый дом.