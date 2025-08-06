Трамп сообщил о «значительном прогрессе» в переговорах с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил о «значительном прогрессе» в вопросе урегулирования конфликта между Россией и Украиной по итогам переговоров, состоявшихся 6 августа между Владимиром Путиным и спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом.

В посте в социальной сети Truth Social Трамп заявил, что оценивает разговор Уиткоффа и Путина как «весьма продуктивную встречу». Он отметил, что уже проинформировал о ее итогах некоторых из европейских союзников США. Подробностей о достигнутых договоренностях политик не сообщил.

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Трамп также пообещал, что в ближайшие дни и недели работа по прекращению войны между Россией и Украиной продолжится, но не сообщил деталей о возможных встречах в рамках этого процесса. Разговор Уиткоффа и Путина также положительно оценили и в Кремле — помощник Путина Юрий Ушаков, комментируя итоги встречи, охарактеризовал ее как конструктивную.

Ушаков также не рассказал деталей о возможных новых договоренностях. Он заявил лишь о том, что стороны обменялись сигналами, и обещал подробнее рассказать о переговорах после того, как об их итогах будет доложено Трампу.

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Уиткофф прилетал в Москву за два дня до истечения срока ультиматума, который Трамп выдвинул России. Президент США обещал ввести новые санкции против Москвы, если она не согласится на урегулирование конфликта, срок истекает 8 августа.

Ранее Трамп говорил, что примет окончательное решение по введению санкций в отношении России после переговоров в Москве. Также сегодня ожидается его выступление по итогам переговоров Уиткоффа и Путина, следует из анонса Белого дома. СМИ сообщают, что Россия рассматривала возможность предложить заключить воздушное перемирие с Украиной без полного окончания боевых действий в качестве уступки Трампу.