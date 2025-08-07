EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

СМИ рассказали об «охотившемся» на байкеров водителе

2 минуты чтения 17:15

Российские байкеры подозревают бизнесмена из Ревды Алексея Грома в том, что он намеренно «охотится» на водителей мотоциклов, сообщает «Екатеринбург онлайн». За две недели водитель автомобиля попал в два похожих ДТП с мотоциклистами: врезался в них сзади и вместо того, чтобы затормозить, проезжал с ними по несколько сотен метров.

Последняя авария с участием Грома произошла 1 августа, в результате мотоциклистка Надежда Гугумберидзе получила открытый перелом голени и черепно-мозговую травму. Сестра пострадавшей рассказала, что женщина находится в медикаментозной коме на аппарате ИВЛ, ей удалили селезенку, также есть риск, что медикам придется ампутировать ее ногу.

Доказана эффективность дополнительного выходного
Доказана эффективность дополнительного выходного
Четырехдневка не уступает классическому графику и помогает людям чувствовать себя лучше
Экономика7 минут чтения

Мотоциклист Александр из Первоуральска, пострадавший в ДТП 21 июля, рассказал, что обогнал желтый Isuzu Грома на максимально разрешенной скорости, после чего он автомобилист ускорился и врезался в него сзади. По мнению Александра, Гром пытался таким образом «проучить» его.

«После того как было первое касание, он не остановился, тащил меня метров 300. Я бы сказал, он не отпускал газ. У меня физически не было возможности остановиться, представляете, две тонны сзади. У меня нет сомнений, что он это делает специально», — заявил байкер.

Журналисты выяснили, что Алексей Гром взял себе такую фамилию недавно, до этого он был Панишевым. В базе судебных приставов издание обнаружило несколько взысканий и штрафов на его имя, выписанных в том числе госавтоинспекцией Свердловской области.

По мнению самого Грома, мотоциклисты «причисляют себя к высшей касте на дорогах и пытаются учить». «Я готов встать во главе движения „Автомобилисты против беспредела“», — сказал мужчина изданию «Екатеринбург онлайн».

Я похоронил своего девятилетнего сына
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
Общество21 минута чтения

4 августа в центре Екатеринбурга состоялась акция протеста с участием десятков байкеров из разных городов. Участники требовали привлечь Грома к ответственности и высказывались в поддержку Гугумберидзе. В тот же день пресс-секретарь регионального МВД Валерий Горелых заявил, что по факту ДТП было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью. Статус Грома в этом деле неизвестен.

Во вторник глава СК Александр Бастрыкин обратил внимание на публикации о ДТП с участием Грома и запросил доклад об этом происшествии. Следственный комитет заявил, что может взяться за расследование этого дела вместо МВД, которое обычно занимается автомобильными авариями.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Мир
Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Он переплыл Каспийское море, а Роман Абрамович вытащил его из российской тюрьмы. До конца маршрута ему осталось около 3000 километров
17:50
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01
«Белые женщины — люди третьего сорта»
Мир
«Белые женщины — люди третьего сорта»
Тысячи британских девочек годами пичкали наркотиками и насиловали. Полиция все знала, но ничего не делала
00:01 6 августа
Самый богатый должник в мире
Экономика
Самый богатый должник в мире
Госдолг США приближается к критической отметке и угрожает всем странам мира. Все правда очень плохо?
00:01 5 августа
Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Общество
Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Риэлтор говорил, что «за эти копейки» мы здесь ничего не купим, но я умею торговаться. Теперь жду пенсии
00:01 4 августа
Последний круиз
Криминал
Последний круиз
На океанском лайнере прямо посреди детективной викторины произошло настоящее убийство
17:00 3 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования