СМИ рассказали об «охотившемся» на байкеров водителе

Российские байкеры подозревают бизнесмена из Ревды Алексея Грома в том, что он намеренно «охотится» на водителей мотоциклов, сообщает «Екатеринбург онлайн». За две недели водитель автомобиля попал в два похожих ДТП с мотоциклистами: врезался в них сзади и вместо того, чтобы затормозить, проезжал с ними по несколько сотен метров.

Последняя авария с участием Грома произошла 1 августа, в результате мотоциклистка Надежда Гугумберидзе получила открытый перелом голени и черепно-мозговую травму. Сестра пострадавшей рассказала, что женщина находится в медикаментозной коме на аппарате ИВЛ, ей удалили селезенку, также есть риск, что медикам придется ампутировать ее ногу.

Мотоциклист Александр из Первоуральска, пострадавший в ДТП 21 июля, рассказал, что обогнал желтый Isuzu Грома на максимально разрешенной скорости, после чего он автомобилист ускорился и врезался в него сзади. По мнению Александра, Гром пытался таким образом «проучить» его.

«После того как было первое касание, он не остановился, тащил меня метров 300. Я бы сказал, он не отпускал газ. У меня физически не было возможности остановиться, представляете, две тонны сзади. У меня нет сомнений, что он это делает специально», — заявил байкер.

Журналисты выяснили, что Алексей Гром взял себе такую фамилию недавно, до этого он был Панишевым. В базе судебных приставов издание обнаружило несколько взысканий и штрафов на его имя, выписанных в том числе госавтоинспекцией Свердловской области.

По мнению самого Грома, мотоциклисты «причисляют себя к высшей касте на дорогах и пытаются учить». «Я готов встать во главе движения „Автомобилисты против беспредела“», — сказал мужчина изданию «Екатеринбург онлайн».

4 августа в центре Екатеринбурга состоялась акция протеста с участием десятков байкеров из разных городов. Участники требовали привлечь Грома к ответственности и высказывались в поддержку Гугумберидзе. В тот же день пресс-секретарь регионального МВД Валерий Горелых заявил, что по факту ДТП было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью. Статус Грома в этом деле неизвестен.

Во вторник глава СК Александр Бастрыкин обратил внимание на публикации о ДТП с участием Грома и запросил доклад об этом происшествии. Следственный комитет заявил, что может взяться за расследование этого дела вместо МВД, которое обычно занимается автомобильными авариями.