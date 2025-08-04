Байкеры устроили протест после аварии с участием мотоциклистки

В центре Екатеринбурга десятки байкеров устроили протест возле киноконцертного театра «Космос» в поддержку мотоциклистки Надежды Гугумберидзе, которую 1 августа сбил водитель Isuzu возле стелы «Европа — Азия». Об этом сообщает «Ura.ru» и телеграм-канал Baza.

«Мы сопереживаем, сочувствуем Надежде. Поддерживаем ее. Хотим справедливости: виновник ДТП уже неоднократно устраивал ДТП [с байкером]. <…> Он говорил, что готов возглавить движение “Автомобилисты против беспредела”. <…> Здесь собралась большая семья, свыше 400 человек, в поддержку нашей мотосестры, и в защиту нас, как мотокультуры», — рассказала «Ura.ru» одна из участниц акции.

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После аварии Гугумберидзе попала в больницу в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой и открытым переломом голени. Baza пишет, что байкеры организовали сбор средств на ее лечение, а также потребовали расследования случившегося и возбуждения уголовного дела.

При этом участники акции и близкие байкерши считают, что водитель Isuzu устроил аварию намеренно. По данным Baza, его зовут Александр Гром. Сам он отрицает свою вину и обвиняет в ДТП байкершу, которая якобы его подрезала. «Ura.ru» пишет, что во время аварии мужчина выехал на встречную полосу и врезался в Гугумберидзе, из-за чего ее мотоцикл отбросило в металлическое ограждение. Водитель в аварии не пострадал, а его автомобиль получил незначительные повреждения.

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Близкие байкерши, как утверждает Baza, рассказали, что после аварии она некоторое время была в сознании и успела рассказать, что незадолго до ДТП ее преследовал «желтый автомобиль».

По словам неназванного источника «Ura.ru», во время допроса водитель на вопрос о месте жительства называл «левые» адреса, где на самом деле находятся заброшенные здания. Знакомый Гугумберидзе рассказал изданию, что ранее Гром попал в другое ДТП с байкером в Первоуральске. Сообщалось также, что у водителя, вероятно, есть почти сто штрафов, большинство из которых не оплачены.