СМИ сообщили о возможном воздушном перемирии России и Украины

Российские власти изучают разные варианты уступок президенту США Дональду Трампу. В их число входит заключение воздушного перемирия с Украиной без полного прекращения войны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Как пишет издание, российские власти признают, что запланированный на эту неделю визит спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа может стать последней возможностью для достижения какого-либо соглашения с президентом США.

Источник Bloomberg заявил, что Россия может согласиться на приостановку авиаударов с использованием беспилотников и ракет «в качестве жеста деэскалации» военного конфликта, но при условии, что соглашение будет принято Украиной.

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«Трампу нужен своего рода “подарок”, уступка от России. Воздушное перемирие могло бы стать таким подарком», — заявил Сергей Марков, близкий к Кремлю политолог. Bloomberg отмечает, что президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с Путиным на Валааме, также поднял вопрос о воздушном перемирии, однако тогда Путин никак на это не отреагировал.

При этом, как пишет издание, Владимир Путин намерен продолжать войну и не готов согласиться на полное прекращение огня, поскольку российская армия продолжает продвигаться вглубь Украины, а сам Путин недавно заявил о том, что военные цели России остаются неизменными.

По данным Bloomberg, пока неясно, будут ли в потенциальном соглашении какие-то условия, которые сделают его неприемлемым для Украины и ее союзников.

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Ранее Reuters сообщил, что Путин не собирается выполнять условия ультиматума Трампа, который дал ему 10 дней на завершение войны. Как рассказали анонимные собеседники агентства, Путин верит в победу России войне и уверен в том, что санкции, которыми угрожал Трамп, вряд ли окажут значительное влияние на страну. Из-за этого он хочет продолжать военные действия и полностью захватить территории частично оккупированных регионов Украины.

