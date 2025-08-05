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Политика

Иран пытался получить в России технологию для испытаний ядерного оружия

2 минуты чтения 14:10 | Обновлено: 14:11

Специалисты, связанные с ядерной программой Ирана, в августе прошлого года посещали российские научные организации, разрабатывающие технологии двойного назначения. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на документы и источники в западных спецслужбах.

По данным газеты, во время визита в Москву иранскую делегацию из пяти человек возглавлял 43-летний физик-ядерщик Али Калванд. Еще четверо участников прибыли по дипломатическим служебным паспортам, выданным за несколько недель до поездки. Официально делегация представляла компанию, зарегистрированную в Тегеране как частный научный консультант. Однако, как установило расследование, участники визита были связаны с Организацией оборонных инноваций и исследований (SPND), которую власти США называют преемником ядерной программы Ирана, существовавшей до 2004 года.

За четыре дня группа специалистов успела посетить несколько предприятий, включая компании, связанные с научно-исследовательским институтом «Полюс» — это дочерняя структура «Ростеха», которая уже несколько десятилетий находится под американскими санкциями за предполагаемую передачу технологий наведения Ирану, уточняет Financial Times. Источники издания подчеркивают, что этот визит иранских специалистов был невозможен без ведома российских спецслужб.

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По данным FT, иранская делегация проявляла интерес к технологиям, которые могут использоваться при испытаниях ядерного оружия без проведения реального взрыва. Речь идет о мощных рентгеновских установках, позволяющих изучать поведение материала внутри боеголовки в момент имитации взрыва.

Кроме того, в мае 2024 года ученый-ядерщик Калванд, как пишет газета, направил запрос российскому поставщику изотопов Ritverc о возможности закупки трития, стронция-90 и никеля-63. Экспорт каждого из изотопов строго контролируется, но особенную обеспокоенность у экспертов вызывает тритий. Дело в том, что в больших количествах он используется для повышения мощности ядерных боезарядов. Запрос ученого не указывал объемы, и FT не обнаружила доказательств, что поставки тогда состоялись. Однако сам факт интереса со стороны структуры, связанной с Минобороны Ирана, западные разведки считают тревожным сигналом.

Издание напоминает, что Иран отрицает наличие военной ядерной программы. Но аналитики, которые следят за деятельностью республики в этом направлении, считают, что власти использует стратегию преднамеренной двусмысленности. Это значит, что формально страна не нарушает обязательств по нераспространению, но одновременно она продолжает развивать компетенции, которые могут пригодится в случае политического решения о создании ядерного оружия.

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Именно предполагаемая готовность Ирана к созданию ядерного оружия стала поводом для начала израильской военной операции в ночь с 12 на 13 июня. Израиль тогда нанес удары по ряду военных и ядерных объектов на территории Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль. Спустя неделю в конфликт вмешались США — американские военные ударили по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Собеседники FT отмечают, что, несмотря на разрушения, нанесенные ядерной инфраструктуре Ирана в результате июньских ударов, организация SPND сохраняет устойчивость благодаря подготовке кадров и институциональной преемственности. Так, аналитик Carnegie Endowment Николь Граевски утверждает, что Иран выстроил систему, в которой участники прежней военной ядерной программы обучают новое поколение специалистов. За месяц до своей гибели один из ключевых руководителей SPND Ферейдун Аббаси-Давани заявил: «Наша сила — в наших ученых», что может свидетельствовать о передаче опыта и сохранении структуры, говорится в публикации.

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