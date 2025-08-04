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Политика

Трамп рассказал о своих действиях после истечения срока ультиматума Путину

2 минуты чтения 08:21

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам о том, что будет делать в случае, если Россия не выполнит условий поставленного ей ультиматума по урегулированию конфликта в Украине. 

Так, по его словам,если к 8 августа не будет заключено перемирие, то Вашингтон введет против Москвы новые санкции.

«Санкции будут, но, похоже, они довольно успешно их избегают. Знаете, они хитрые люди, и им довольно успешно удается их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет», — сказал прессе глава Белого дома.

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14 июля Трамп поставил Москве ультиматум, пообещав ввести новые санкции, если мир в Украине не будет достигнут в течение 50 дней. Тогда он заявлял, что введет импортные пошлины не только в отношении российской продукции, но и для товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть. Позже он уточнил, что речь идет в первую очередь о Китае, Индии и Бразилии. 

28 апреля Трамп сказал, что решил сократить срок, данный России на заключение мирной сделки по Украине. «Потому что, мне кажется, я уже знаю ответ, что произойдет», — объяснил тогда свое решение Трамп. После этого он объявил, что на выполнение условий поставленного им ультиматума у Путина осталось 10-12 дней.

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Спустя сутки американский президент окончательно определился со сроками, которые дал Москве не то, чтобы достигнуть прогресса в вопросе урегулирования в Украине, и заявил, что намерен ждать еще 10 дней.

«10 дней с сегодняшнего дня. Затем мы введем тарифы. Это очевидно повлияет на Россию, но [Путин] хочет, чтобы война продолжалась. Но мы введем тарифы. Может, это повлияет на них, а может и нет», — сказал тогда он.

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