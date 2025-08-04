Школьницу обвинили в убийстве спящего брата

В татарстанском городе Мензелинск девочка зарезала спящего брата и ранила ножом бабушку, которая пыталась защитить внука, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в региональных правоохранительных органах.

По данным газеты «Челнинские известия», около трех часов ночи 11-летняя выпускница четвертого класса играла в телефон, и 13-летний брат сделал ей замечание. Источник издания сообщил, что позднее девочка нанесла ему смертельные ранения, а также ударила ножом в грудь свою бабушку.

Любовь на чердаке Ссора семейной пары закончилась стрельбой и загадочным убийством. Виновного искали 10 лет Криминал 16 минут чтения

При этом РИА «Новости» со ссылкой на неназванные региональные издания пишет, что девочка напала на своих родственников после замечания бабушки.

«Девочка-подросток ночью убила спящего брата, вонзив в него нож. Кроме того, она ранила свою бабушку, которая пыталась оттащить ее от внука», — рассказал источник РИА «Новости». По его словам, нападение произошло в субботу, 2 августа, в частном доме, в котором проживает семья иностранцев.

Также четвероклассница пыталась задушить свою 19-летнюю сестру, сообщает газета. Старшая внучка смогла вызвать скорую и полицию, медики доставили пожилую женщину в больницу, ее состояние оценивается как тяжелое.

Последний круиз На океанском лайнере прямо посреди детективной викторины произошло настоящее убийство Криминал 7 минут чтения

«Челнинские известия» сообщают, что в доме находились бабушка и трое внуков. Мать была на работе, а отец трудится в другом регионе. По данным издания, семья переехала в Мензелинск из Узбекистана год назад.

Связанный с силовиками телеграм-канал Mash Iptash утверждает, что школьницу поместили в психоневрологический диспансер в Казани. Уполномоченная по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец сообщила изданию «Казань онлайн», что будет контролировать расследование этого происшествия.