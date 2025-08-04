Школьницу обвинили в убийстве спящего брата

В татарстанском городе Мензелинск девочка зарезала спящего брата и ранила ножом бабушку, которая пыталась защитить внука, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в региональных правоохранительных органах.
По данным газеты «Челнинские известия», около трех часов ночи 11-летняя выпускница четвертого класса играла в телефон, и 13-летний брат сделал ей замечание. Источник издания сообщил, что позднее девочка нанесла ему смертельные ранения, а также ударила ножом в грудь свою бабушку.
При этом РИА «Новости» со ссылкой на неназванные региональные издания пишет, что девочка напала на своих родственников после замечания бабушки.
«Девочка-подросток ночью убила спящего брата, вонзив в него нож. Кроме того, она ранила свою бабушку, которая пыталась оттащить ее от внука», — рассказал источник РИА «Новости». По его словам, нападение произошло в субботу, 2 августа, в частном доме, в котором проживает семья иностранцев.
Также четвероклассница пыталась задушить свою 19-летнюю сестру, сообщает газета. Старшая внучка смогла вызвать скорую и полицию, медики доставили пожилую женщину в больницу, ее состояние оценивается как тяжелое.
«Челнинские известия» сообщают, что в доме находились бабушка и трое внуков. Мать была на работе, а отец трудится в другом регионе. По данным издания, семья переехала в Мензелинск из Узбекистана год назад.
Связанный с силовиками телеграм-канал Mash Iptash утверждает, что школьницу поместили в психоневрологический диспансер в Казани. Уполномоченная по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец сообщила изданию «Казань онлайн», что будет контролировать расследование этого происшествия.