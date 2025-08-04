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Криминал

Подросток убил и расчленил своего ровесника в Вильнюсе

2 минуты чтения 20:16

Суд в столице Литвы Вильнюсе арестовал на месяц 15-летнего подростка, подозреваемого в убийстве и расчленении своего сверстника, сообщила «Литовскому национальному радио и телевидению» (LRT) представитель суда Джемиле Антонович.

Издание Delfi со ссылкой на пост родственников убитого подростка сообщает, что в субботу днем он попрощался с другом в торговом центре Ozas и поехал домой, но не вернулся. Вечером родители позвонили в экстренные службы и сообщили, что их сын пропал.

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По данным Единого центра помощи (ЕЦП), обрабатывающего в Литве звонки по номеру 112, в ночь на воскресенье жители района Жверинас на северо-западе Вильнюса сообщили о пожаре в мусорном баке. Как стало известно Delfi, пожарные залили тлеющий мусор водой и уехали.

Также в ЕЦП рассказали, что утром спасатели выехали к этим контейнерам, чтобы извлечь их содержимое и передать полиции. По данным Delfi, там были обнаружены части тела убитого подростка.

Собеседник Delfi, знакомый с семьей погибшего, сообщил, что ему неизвестны причины убийства. Он рассказал, что мальчик «отлично ладил» с родственниками и увлекался шахматами.

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Органы опеки ранее не взаимодействовали с семьями убитого и подозреваемого, сообщил Delfi глава Вильнюсского отделения службы по защите прав детей Гядас Батулявичюс. Он призвал родственников, соседей и знакомых обращать внимание на изменения в поведении детей, чтобы предотвращать подобные преступления в будущем.

Согласно литовскому законодательству, если подросток старше 14 лет совершает убийство, суд может приговорить его к сроку до 10 лет. Для совершеннолетних виновных в убийстве Уголовный кодекс Литвы предусматривает от 7 до 15 лет колонии.

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