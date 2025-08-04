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Политика

Кремль прокомментировал перепалку Трампа с Медведевым

2 минуты чтения 12:40 | Обновлено: 13:10

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заочную перепалку президента США Дональда Трампа с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым. Он подчеркнул, что у российских политиков могут быть разные точки зрения и напомнил, что внешнюю политику страны формирует исключительно Владимир Путин. 

«В каждой стране члены руководства страны имеют разные точки зрения на происходящие события, имеют разный настрой. Есть люди весьма и весьма жестко настроенные в Соединенных Штатах Америки и в европейских странах. Поэтому так бывает всегда», — передает слова Пескова корреспондент РБК.

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В конце прошлой недели, комментируя «крайне провокационные заявления» Медведева, Трамп заявил, что он распорядился разместить две ядерные подводные лодки «в соответствующих районах». В понедельник, 4 августа, Песков в очередной раз сказал об отсутствии победителя в ядерной войне. 

«В ядерной войне не может быть победителя. Поэтому вот это основной, наверное, постулат, из которого мы исходим», — сказал пресс-секретарь Путина, отвечая на вопрос журналистов о том, можно ли на фоне заявления Трампа быть готовым к ядерной войне.

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Кроме того, Песков заявил, что российские власти «очень аккуратно относятся к любым заявлениям, связанным с ядерной проблематикой», не уточнив, касается ли это высказываний Медведева.

Накануне Трамп заявил, что две ядерные подлодки по его приказу прибыли в пункты назначения. Глава Белого дома не уточнил, где именно они располагаются, но отметил, что подлодки находятся там, «где им необходимо быть».

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