Женщина сдала в багаж чемодан с ребенком внутри

Жительницу Новой Зеландии арестовали после того, как она сдала двухлетнюю девочку в багаж во время поездки на автобусе. Инцидент произошел в минувшее воскресенье. Была ли женщина родственницей ребенку — не уточняется. Об этом пишет Би-би-си.

По данным издания, запертого в чемодане ребенка случайно обнаружил водитель автобуса. Он открыл багажное отделение и случайно заметил шевеление в одной из сумок, что показалось ему подозрительным. Спасенная девочка «была очень горячей на ощупь, но в остальном, по-видимому, не получила физических повреждений», цитируют журналисты представителей полиции. Ребенка доставили в больницу, где он проходит медицинское обследование.

По информации Radio New Zealand, ребенок находился в чемодане около часа и был одет только в подгузник. Однако подтвержденных данных о продолжительности пребывания девочки в багаже пока нет.

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Полиция задержала 27-летнюю женщину и предъявила ей обвинение в жестоком обращении с ребенком. При этом родственные связи между женщиной и девочкой на данный момент не разглашаются. Ожидается, что в ближайшее время она предстанет перед судом.

Полиция отдельно поблагодарила водителя автобуса за внимательность и отметила, что «его действия, возможно, предотвратили куда более трагический исход».

Ранее в Греции многодетная мать выбросила в море свою трехлетнюю дочь — девочка в этот момент находилась в коме. Тело ребенка нашли на пляже на южном побережье страны. По словам женщины, девочка заболела, а потом получила серьезную травму, но она не стала обращаться к врачам, потому что находилась в стране нелегально.