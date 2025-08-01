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Криминал

Группа мужчин подвергла женщину «средневековым» пыткам и угрожала изнасилованием

2 минуты чтения 13:44 | Обновлено: 13:46

Пятерых жителей Дублина приговорили к тюремному заключению на срок от 8,5 до 14 лет за то, что они и еще три фигуранта в течение трех часов пытали женщину, которую обвинили в причастности к исчезновению наркотиков. Об этом сообщает Mirror и The Irish Times.

По данным изданий, Натали Эннис привезли в квартиру в центре Дублина, избили по голове и телу в том числе металлическими прутьями, прижгли самодельным паяльным устройством и раскаленным молотком, нанесли порезы ножом, отрезали волосы и угрожали изнасилованием.

Нападение, во время которого мужчины прыгали на Эннис, угрожали заставить ее выпить аммиак и изнасиловать ее дочь-подростка, произошло в сентябре прошлого года, на тот момент женщине было 37 лет.

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Пятеро из восьми нападавших признали себя виновными в незаконном лишении свободы и нападении с причинением вреда. Среди нападавших, как пишет Mirror, оказался один несовершеннолетний. Они допрашивали Эннис по поводу пропажи партии кокаина стоимостью 90 тысяч евро.

Во время вынесения приговора судья Полин Кодд охарактеризовала нападение как «тревожные, жестокие и садистские методы пыток женщины группой мужчин». Она назвала обрезание волос Эннис «почти ритуальным средневековым наказанием» и добавила, что, судя по показаниям пострадавшей, некоторые нападавшие в тот день были под воздействием наркотических веществ. По словам Кодд, все они имели судимости — у одного мужчины их было 124 — и были освобождены под залог.

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В ходе предыдущих заседаний стало известно, что в день нападения Эннис со своим бывшим партнером находилась в доме одного из нападавших и узнала, что он хранит там наркотики. Во время нападения от женщины также потребовали назвать адрес, где живет ее мать и дочь. В один момент Эннис услышала, как нападавшие говорили с «боссом», который потребовал «раздеть ее, затащить в постель и трахнуть». Они также применили аэрозольный баллончик и зажигалку в качестве самодельной горелки, чтобы нанести женщине ожоги.

По словам прокурора Кэролайн Каммингс, нападение было остановлено в тот момент, когда в квартиру, где находилась Эннис, случайно пришла полиция с ордером на обыск. В результате женщина получила переломы глазницы, скулы, носовой кости и локтя, ожоги, ушибы и рваные раны по всей голове. Также у нее были выбиты зубы. Женщине потребовались пересадка кожи, наложение швов на кожу головы, а позже была проведена операция по удалению межпозвоночного диска. Всего она провела в больнице три недели.

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