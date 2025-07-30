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Политика

Трамп рассказал о симпатии своей жены к Путину

2 минуты чтения 12:24

Первой леди США Мелании Трамп нравится Владимир Путин. Об этом американский президент Дональд Трамп рассказал в подкасте Pod Force One.

«Мы знаем Путина, и он ей нравится. С людьми нужно ладить. У меня с ним были очень хорошие отношения. В идеале так и должно быть. Но она сказала: как жаль, они только что бомбили Киев. А я как раз говорил с ним в тот день», — сказал глава Белого дома. При этом он вновь повторил, что сам разочаровался в Путине из-за отсутствия прогресса в вопросе урегулирования конфликта в Украине.

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Ранее западные СМИ писали о недооцененном влиянии Мелании Трамп на решения, которые принимает ее муж. Так, в июле член палаты представителей конгресса республиканец Дон Бэйкон рассказал в эфире  программы телеканала News Nation «The Hill Sunday», что изменение риторики Трампа в отношении России по вопросу мирного урегулирования в Украине является заслугой первой леди США. При этом он подчеркнул, что рад этим изменениям.

«Думаю, мы должны поблагодарить Меланию. Даже сам президент говорил, что его жена каждый день напоминает ему о ночных бомбардировках украинских городов со стороны России», — заявил Бэйкон.

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28 июля Дональд Трамп поставил Москве новый ультиматум, заявив, что дает на заключение мирной сделки по Украине 10-12 дней. «Я собираюсь установить новый срок — примерно десять или двенадцать дней, начиная с сегодняшнего дня. Нет смысла ждать. Я хочу быть щедрым, но мы просто не видим никакого прогресса», — заявил Трамп журналистам в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Спустя сутки американский президент заявил, что намерен ждать еще 10 дней. После этого он пообещал ввести пошлины против России и ее торговых партнеров. 

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