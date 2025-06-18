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Общество

Социолог объяснил нежелание россиян рожать «жизнью в свое удовольствие»

2 минуты чтения 20:39

Генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что чиновники не могут добиться повышения рождаемости, потому что россияне привыкли жить «ради удовольствия». Об этом сообщил корреспондент РБК.

Абрамов рассказал, что опрос среди людей, которые хотят завести первого ребенка попозже или вообще не хотят детей, показал, что основная причина такого поведения — желание «пожить для себя». «Вот это “пожить для себя” — история, которая уже происходит в нашей стране 30 лет с лишним. Главное — это человек, главное — его успех, главное — его счастье, главное — удовольствие. Ради своего удовольствия граждане и продолжают жить», — заявил социолог.

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Также Абрамов сообщил, что в основном россияне заводят семьи и рожают детей по любви, но «есть барьеры, которые не позволяют делать в нужном объеме, не позволяют заводить троих детей и больше по одной простой причине — дорого растить ребенка». По его словам, на нехватку денег для рождения детей жалуются в первую очередь молодые граждане.

Модератор дискуссия с участием Абрамова, генеральный директор «Института научно-общественной экспертизы» Сергей Рыбальченко, напомнил, что коэффициент рождаемости в России составляет 1,4 ребенка на одну женщину. Он отметил, что для роста населения этот показатель должен быть на 0,7 больше. Также он сказал, что общемировая рождаемость — 2,3 ребенка на женщину — находится сейчас на самом низком уровне за всю историю.

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По данным фонда ООН в области народонаселения, причина, по которой сотни миллионов людей по всему миру не могут завести желаемое количество детей, — слишком высокие затраты и нехватка времени на их воспитание. В ООН отметили, что эта проблема касается как бедных, так и богатых обществ.

В мае ВЦИОМ сообщил, что рождаемость в России упала до минимума за последние десять лет. Социологи считают, что это произошло из-за уменьшения числа женщин репродуктивного возраста, ухудшения репродуктивного здоровья россиян, а также «изменения гендерных ролей, ценностей, ожиданий и разрушения мужской идентичности».

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