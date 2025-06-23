ВЦИОМ анонсировал ускоренное вымирание России

Россия в настоящее время переживает «демографическую осень», за которой может наступить еще более трудный период — «демографическая зима», что означает дальнейшее ухудшение ситуации с населением. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил генеральный директор провластного центра ВЦИОМ Валерий Федоров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Мы в России переживаем “демографическую осень”. Что за осенью обычно приходит? Вообще-то “зима” обычно приходит. Это значит, что может быть и хуже», — сказал Федоров.

Он объяснил, что «демографическая зима» подразумевает ситуацию, когда два ключевых демографических показателя — продолжительность жизни и рождаемость — снижаются. В таком сценарии, по его словам, наибольшая угроза заключается в том, что население страны сокращается, при этом экономическая ситуация ухудшается, и страна становится беднее.

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«Есть еще третий параметр, но он сегодня, так сказать, под запретом находится общественным, речь об иммиграции. Не хочет наше общество, чтобы этот приток увеличивался, поэтому требует не упрощения правил приема иммигрантов, а наоборот усложнения. Государство прислушивается, сегодня идет по этому пути. Поэтому из трех вариантов рассматриваем только два – увеличение продолжительности жизни и увеличение рождаемости», — заявил Федоров.

Он также утверждает, что демографический кризис сейчас развивается во всем мире за исключением трех зон: Центральной Азии, Африки и Индийского субконтинента. Во всех других, как в богатых, так и в бедных зонах, по его словам, демографическая динамика «такая же плохая», как в России.

«Ученые всего мира бьются над изучением причин произошедшего. Этот кризис усугубляется, он развивается достаточно быстро. Можно назвать такую черту красную, которую все человечество перешло как раз-таки в годы пандемии. И до этого во многих странах снижался коэффициент воспроизводства, но после и в ходе пандемии число таких стран резко увеличилось. В тех странах, где уже снижение происходило, оно ускорилось. Кризис нарастает», — сказал Федоров.

Ранее генеральный директор «Института научно-общественной экспертизы» Сергей Рыбальченко отметил, что коэффициент рождаемости в России уже на протяжении года остается на низком уровне — 1,4 ребенка на женщину. По его словам, для устойчивого роста населения этот показатель должен быть хотя бы на 0,7 ребенка выше. Он также добавил, что общемировой коэффициент рождаемости — 2,3 ребенка на женщину — достиг исторического минимума.

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О вероятном наступлении «демографической зимы» в России демографы предупреждали еще в мае. Согласно исследованию провластного ВЦИОМа, снижение рождаемости в стране началось еще в 2015 году и сейчас оно находится на самом низком уровне за последние десять лет. По данным Росстата, в прошлом году в России родились 1,222 миллиона детей, что на 3,4% меньше, чем в 2023 году.