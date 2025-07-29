Необычного «вора в законе» задержали в Москве

В Москве задержан 53-летний Алексей Иванов, которого силовики считают «неучтенным» вором в законе, ранее не фигурировавшим в оперативных базах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в Главном управлении уголовного розыска МВД.

По данным издания, Иванова задержали в элитном коттеджном поселке в конце мая. Он не был судим, не находился в розыске, проживал с гражданской женой и четырьмя детьми и вел довольно замкнутый образ жизни. Однако следователи полагают, что, несмотря на внешнюю «обычность», Иванов много лет занимал высокое положение в преступной иерархии, контролировал сеть подпольных казино в Нижнем Новгороде и в криминальной среде был известен как Леха Московский.

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Силовики начали разработку Иванова четыре года назад, когда он был упомянут информатором на встрече криминальных авторитетов, сообщает РБК. Его имя также всплыло в рамках расследования «банды Леса» — следователи называют ее одной из самых жестоких ОПГ 1990-х. При этом сам Иванов, как утверждается, не подтверждал свой статус, избегал публичности и редко появлялся на криминальных «сходках». Как сообщил источник издания в полиции, во время допроса подозреваемый мог легко говорить, например, о детях или об охоте, но как только затрагивалась тема преступности, он замолкал.

Следствие считает, что Иванов дистанционно управлял игорным бизнесом в Нижегородской области, получая до 50% прибыли. Доступ в подпольные залы осуществлялся по рекомендациям приближенных к криминальному миру, а сами локации в целях безопасности часто менялись. Одновременно с его задержанием в Москве в Нижнем Новгороде были арестованы 18 предполагаемых участников группировки.

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По информации РБК, адвокат Иванова отрицает причастность своего подзащитного к преступному миру. Согласно его версии, один из фигурантов дела, предположительно связанный с организацией подпольных казино, мог упоминать фамилию Иванова и хвастаться знакомством с «вором», чтобы повысить собственную значимость. Именно так могла возникнуть версия о принадлежности Иванова к криминальной иерархии, отмечает представитель защиты.

Пока Иванову предъявлены обвинения лишь по статье о незаконной организации азартных игр. Однако в МВД не исключают, что вскоре он может быть обвинен по статье 210.1 УК — «занятие высшего положения в преступной иерархии». Она предусматривает до 15 лет лишения свободы.