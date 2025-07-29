Сбербанк представил прогноз курса рубля

Сбербанк ожидает роста курса до 90 рублей за доллар, заявил заместитель председателя правления и финансовый директор банка Тарас Скворцов. При этом он отметил, что в начале года в банке предполагали, что курс поднимется до уровня 100 рублей за доллар.

Рост курса с 78 до 82,2 рублей за доллар в последнюю неделю Скворцов связывает с геополитической обстановкой. «Трудно сейчас сказать, насколько именно эта волна перерастет во что-то или остановится», — добавил он.

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По мнению финансового директора Сбера, на ослабление рубля влияет снижение импорта и другие фундаментальные факторы. По его словам, многие аналитики считают текущий курс рубля переукрепленным.

«И мы в своих прогнозах ориентируемся на то, что во втором полугодии все-таки рубль будет определенным образом ослабляться. Это видно и по котировкам, которые есть сегодня на рынке», — сообщил Скворцов.

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Вчера президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает срок, который он дал Владимиру Путину на завершение войны в Украине. В новом ультиматуме он потребовал прекратить огонь за 10-12 дней, в противном случае он пообещал ввести против России санкции или вторичные пошлины.

После заявления Трампа индекс Мосбиржи упал с 2777 до 2730 пунктов (на 1,6%) примерно за час — примерно на миллиард долларов в пересчете на капитализацию. С падением стоимости акций столкнулись в том числе «Сбер», «Газпром», «Лукойл», «Яндекс» и «Новатэк».

Первый ультиматум Трамп выдвинул 14 июля, потребовав заключить мирное соглашение за 50 дней, к 3 сентября. После этого индекс Мосбиржи резко вырос — до 2,4% на максимуме.