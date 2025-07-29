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Криминал

Попытавшийся изнасиловать девушку россиянин потребовал от нее денежной компенсации за оскорбление

2 минуты чтения 21:08

Жительница подмосковных Люберец Мария А. рассказала телеграм-каналу «Осторожно, Москва», что на нее напал и попытался изнасиловать пьяный мужчина, пока девушка возвращалась домой из магазина.

По ее словам, мужчина схватил ее за ягодицы и стал предлагать секс. После того, как девушка отказалась, нападавший стал требовать с нее деньги за оскорбление в его адрес и угрожать расправой.

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«Просто на улице он схватил меня за задницу достаточно глубоко, чтобы охуеть в этот момент, о чем я ему и сообщила, не охуел ли он. Я назвала его “пидрилой”, что его сильно задело. И он начал на меня бычить и говорить: “Как ты меня назвала?” Он начал на меня идти, наседать. Я начала кричать и отталкивать его от себя», — рассказала Мария.

По ее словам, после этого мужчина начал требовать с нее деньги. «[Он говорил:] “Я тебя все равно трахну, найду и закопаю в лесу”. Все это время он пытался на меня идти, а я — орала и кричала», — добавила девушка.

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Она отметила, что спастись от мужчины ей помогла семейная пара, которая проезжала мимо на машине. Водитель освободил для нее заднее сидение и довез до дома, до которого Марии оставалось около 300 метров. Девушка поблагодарила тех, кто ей помог, и добавила, что она намерена обратиться в полицию, поскольку опасается за свою жизнь.

Ранее стало известно, что во Франции, в прибрежном городе Ницца 48-летний прохожий изнасиловал 20-летнюю женщину, которая в тот момент была в бессознательном состоянии, вероятно, после попытки самоубийства. До этого мужчину уже судили за непристойное поведение в общественном месте.

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