Прохожий изнасиловал пытавшуюся покончить с собой женщину

Жителю Франции, чье имя не называется, предъявили обвинение по статье об изнасиловании уязвимого лица. 48-летний мужчина напал и изнасиловал женщину в портовом районе Ниццы, которая за несколько минут до этого пыталась покончить с собой. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на прокурора Дамьена Мартинелли.

Как пишет издание, в ночь с воскресенья 20 июля на понедельник на площади Гарибальди, одной из крупнейших в Ницце, обнаружили женщину примерно 20-летнего возраста в бессознательном состоянии. Сообщается, что ранее она высказывала суицидальные мысли и приняла неназванные медикаменты.

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Женщина лежала на земле в общественном месте, когда к ней подошел мужчина, подверг ее сексуализированному насилию и в течение нескольких минут насиловал потерпевшую с помощью пальцев.

На место вызвали пожарную службу, и женщина, все еще находящаяся в состоянии шока, была доставлена в больницу. Тем не менее она смогла пожаловаться на боли в интимных частях тела.

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Муниципальной полиции Ниццы удалось установить местоположение мужчины и задержать его. Вскоре он был взят под стражу. По словам Мартинелли, в 2022 году мужчину уже судили за непристойное поведение из-за раздевания в публичном месте. Издание HLN добавило, что теперь мужчине грозит до 20 лет заключения.

Ранее стало известно, что в Южной Корее оправдали осужденную 61 год назад женщину, которая откусила часть языка мужчине, пытавшемуся ее изнасиловать. Это произошло, когда женщине было 18 лет. Ее приговорили к 10 месяцам заключения, а с мужчины сняли обвинение в изнасиловании. Теперь прокурор извинился перед женщиной и признал, что прокуратура не справилась со своей работой.