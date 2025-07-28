Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что Россия впервые в своей истории ведет борьбу с Западом в одиночестве. Своим мнением глава российского МИД поделился на XI Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

«Впервые за всю историю Россия воюет одна против всего Запада. В Первую мировую, во Вторую мировую у нас были союзники. Сейчас у нас союзников на поле боя нет. Поэтому полагаться надо на себя. Нельзя допускать ни слабости, ни слабины», — цитирует Лаврова РИА «Новости».

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Он рассказал, что решение о начале «специальной военной операции» было безальтернативным, и повторил тезис о том, что Москва защищает интересы русскоговорящего населения Украины.

Также Лавров обвинил Украину в организации терактов на территории России, убийстве политиков и журналистов. «В Европе понимают, что те сотни миллиардов евро, которые они вгрохали в Украину ради того, чтобы она била Россию, убивала наших солдат, организовывала теракты против гражданской инфраструктуры <…> Все это Европа, конечно же, делает с одной единственной целью — использовать украинцев как пушечное мясо, чтобы убрать Россию как конкурента», — считает дипломат.

Кроме того, он обвинил европейские власти в стремлении «спровоцировать центробежные тенденции в российском обществе», несмотря на меры, принятые российскими властями для подавления деятельности иностранных неправительственных организаций и СМИ.

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В конце апреля этого года Владимир Путин поблагодарил военных Северной Кореи за помощь в освобождении Курской области и выразил признательность северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну. «Отдаем должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину как собственную», — говорится в сообщении в телеграм-канале Кремля.

Ранее 28 июля газета Financial Times написала, что Россия оказалась зависимой от северокорейских грузов, поскольку ее собственная оборонная промышленность испытывает трудности в условиях ограниченного доступа к зарубежным комплектующим.

На прошлой неделе, 24 июля, The New York Times сообщила о резком росте торговли между Москвой и Пекином. Издание отмечает, что текущая структура торговых отношений фактически превращает Россию в «экономического сателлита» Китая. При этом подчеркивается, что Пекин, при необходимости, может легко заменить российское сырье альтернативными поставщиками.