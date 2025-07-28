СМИ: Россия попала в зависимость от КНДР

Россия попала в зависимость от грузов из КНДР из-за того, что ее собственная оборонная промышленность не справляется без поставок из-за границы, сообщает Financial Times (FT).

Получаемые из Северной Кореи боеприпасы крайне важны для российской армии. Со ссылкой на разведку Южной Кореи журналисты сообщают, что Пхеньян также поставляет Москве баллистические ракеты и гаубицы — всего КНДР отправила в Россию 28 тысяч контейнеров грузов.

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В 2024 году около 52% от общего объема поставок в Россию грузов с пометкой «взрывчатые материалы» прибыли из порта Находка в Японском море, пишет FT. Именно этот порт, как отмечают журналисты, используется для приема грузов из КНДР. До начала полномасштабного вторжения Россия не принимала таких поставок из Северной Кореи, в прошлом году она получила из Пхеньяна 250 тысяч тонн грузов.

Военная разведка Украины считает, что КНДР поставляет России примерно 40% от общего количества боеприпасов, используемых армией России, пишет FT. Еще 13 тысяч тонн взрывчатых веществ, как отмечается в материале, могли поступить из Ирана. Китай, отрицающий отправку прямой военной помощи Москве, может помогать поставками оборудования и компонентов для него — затем они используются и в интересах российской оборонной промышленности.

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Зависимость от поставок из КНДР представляет собой «ошеломляющий контраст» с имиджем независимости экономики от внешнего мира, который пытаются транслировать российские власти, пишет FT. Фиксируемое экспертами постепенное истощение ресурсов российской оборонной промышленности вынуждает Москву пользоваться поставками из Азии, чтобы поддерживать устойчивые показатели темпа огня на фронте с Украиной. При этом, вероятно, что российские боеприпасы продолжаются накапливаться — более качественная продукция может рассматриваться российскими властями в качестве резерва для будущего конфликта с участием НАТО.